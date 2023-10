Вышел в свет сентябрьский, № 8 (202), выпуск газеты СПбГАСУ «За строительные кадры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В свежем номере читайте:

Камера фиксирует движение, программа определяет скорость

Аспирант кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ Игорь Ворожейкин разработал программу, позволяющую определить скорость движения автомобиля по видеозаписи. Молодой учёный пояснил актуальность и принципы разработки.

Как студенты СПбГАСУ разработали 3D-модель медцентра

Читайте о том, как во время летней производственной практики студенты строительного факультета прокачали навыки в создании 3D-модели здания, а Центр реабилитации и развития детей при Детской городской больнице № 1 Санкт-Петербурга получил цифровую модель здания, которая ему необходима.

Испытание царской кладки

В межкафедральной лаборатории строительного факультета начат эксперимент, результаты которого важны для градостроительного развития Петербурга и других городов: они позволят прогнозировать состояние исторических кирпичных зданий в зависимости от различных видов деформации. Все подробности – в репортаже из аудитории № 40.

Адаптеры, старосты и большие проекты

Студенты-старшекурсники рассказывают первокурсникам, как легко влиться в учебный процесс и студенческую жизнь.

Приходи в «Кирпич»!

Представляем подробную информацию о преподавателях и студиях Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич». Сканируйте QR-код и переходите в сообщества групп по творческим интересам, чтобы ещё больше узнать о внеучебной деятельности и способах реализовать себя!

«За строительные кадры» меняет график выхода

Уважаемые читатели! Газета «За строительные кадры» теперь будет выходить ежеквартально. Следующий номер газеты читайте в декабре.

