Выпускник ЛИСИ представил свою книгу «Санкт-Петербург в ожерелье мостов»

Выпускник ЛИСИ (ныне СПбГАСУ) 1976 г. Сергей Компанийченко представил широкой аудитории родного вуза фотоальбом «Санкт-Петербург в ожерелье мостов». Издание можно назвать энциклопедией мостов Северной столицы, поскольку каждая фотография 265 мостовых строений сопровождается справочной информацией с интересными фактами. По мнению автора, книга будет интересна всем, кто любит Петербург. С профессиональной точки зрения она значима для фотографов, для специалистов в области строительства мостов и тоннелей, студентов, изучающих мостостроение.

В объективе Сергея Компанийченко – как знаковые, так и малоизвестные и даже неучтённые мосты города. Первое фото, вошедшее в альбом, фотограф сделал в 1987 г., последнее – в 2022. Когда увлекся фотосъёмкой мостов, не предполагал, что со временем соберёт все эти работы в одном издании. Такая идея пришла к нему в начале девяностых годов прошлого века. С тех пор автор целенаправленно начал фотографировать мосты для своей будущей книги.

Уникальность фотографий состоит в том, что в них, с одной стороны, отчётливо видны компетенции инженера – редкий фотограф без технического образования сможет увидеть и запечатлеть уникальную красоту мостовых конструкций со столь необычных ракурсов. С другой — ясно прослеживается творческий взгляд и подход: например, Английский мост автор заснял в английском стиле – в тумане.

«В профессиональной среде подмечено, что только плохой фотограф снимает в солнечную погоду. Я работал в тех погодных условиях, в которых наиболее выигрышно этот объект смотрится. Для этого зачастую приходилось возвращаться к мосту по нескольку раз. “Подловить” туман сложно: он бывает ранним утром, и угадать, когда он случится, невозможно, поэтому у меня не всегда под рукой оказывалась фотокамера. Чтобы застать Английский мост в тумане, я отложил все дела и снял в этот день ещё и Старо-Калинкин мост», – рассказал Сергей Компанийченко.

Фотограф признаётся, что особенно ему запомнилась фотосъёмка Большого Обуховского моста. Поначалу он снял его с вертолета, но хотел снять ещё и детали моста, а для этого нужно было подняться на пилон. В конструкции моста – четыре пилона. Чтобы наверняка реализовать свой творческий замысел, он сделал удачные кадры с трёх. Пока дошла очередь до четвёртого, сроки разрешения на посещение объекта истекли, пришлось заново обойти все инстанции, на что потребовалось немало времени. Взобраться на пилон тоже стоило немалых физических усилий. И вот когда высота была наконец взята, фотограф понял: место не подходит для нужного кадра и в фотоальбом следует включить снимки с других пилонов. Но, как говорит Сергей Алексеевич, зато исключил все сомнения в выборе лучшего.

На презентации присутствовали представители кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей СПбГАСУ: заведующая Мария Клековкина, доцент Евгений Корныльев, профессор-консультант Владимир Быстров и старший преподаватель Николай Козак.

Владимир Быстров отметил актуальность данной книги и оценил фундаментальный труд её автора. «Я часто слышу, как люди, приехавшие из разных уголков мира, восхищаются нашим городом, и в первую очередь говорят о мостах. Студенты из германского города Ольденбурга, когда мы с ними в вечернее, тёмное время побывали на Дворцовом мосту, даже пообещали сыграть в нашем городе свадьбу и непременно вернуться на этот мост. Вы профессионально подчеркнули красоту мостов и как инженер, и как фотохудожник. Книга будет очень полезна нашим студентам», – полагает Владимир Аполинарьевич.

Сергей Компанийченко передаёт книгу заведующей научно-технической библиотекой СПбГАСУ Елене Романовой

Сергей Компанийченко подарил книгу научно-технической библиотеке СПбГАСУ. Заведующая библиотекой Елена Романова отметила, что фотоальбом займёт достойное место в библиотечном фонде, а фотографии автора будут публиковать в официальном сообществе библиотеки ВКонтакте в субботней рубрике, посвящённой выпускникам СПбГАСУ.

О высоком качестве книги говорит её востребованность, в том числе в профессиональной среде. Выпущено 2 тыс. экземпляров, из которых несколько сотен закупило СПб ГБУ «Мостотрест». Примечательно, что в фотоальбом автор включил фотографии Коломенского моста, который проектировали в ЛИСИ.

