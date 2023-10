Банк «Авангард» поддержал инициативу по развитию Камерного хора МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Многолетний партнер МФТИ Банк «Авангард» провел конкурс поддержки инициатив Физтеха, в котором в очередной раз поддержал заявку института оказать спонсорскую помощь Камерному хору МФТИ.

Камерный хор на базе Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ планирует реализовывать проекты по поддержке культурного роста студентов и сотрудников института, их профессионального развития в гуманитарных дисциплинах и развивать творческую и концертную деятельность.

Средства, выделяемые банком на поддержку хора МФТИ будут направлены на приглашение известных исполнителей и проведения ими мастер-классов для студентов и сотрудников института, занимающихся в хоре, на финансирование участия коллектива во всероссийских и международных конкурсах, а также поддержку технической и артистической базы хора.

Банк «Авангард» поддерживает хор МФТИ уже 7 лет, в частности, концертный рояль Blüthner – это подарок банка. Во многом благодаря неравнодушию банка к творческой инициативе Физтеха, Камерных хор МФТИ смог принять участие и стать лауреатом многих международных творческих конкурсов.

