«Арбатская матрешка» в Доме Гоголя

Дом Гоголя приглашает на мастер-класс «Арбатская матрешка». Гости сделают мягкую куклу-матрешку из ткани, тесьмы, кружева, лент и шерстяных ниток. Такую игрушку можно использовать как игольницу или винтажное украшение интерьера.

Мероприятие подойдет как для начинающих, так и для опытных любителей рукоделия.

