Андрей Зелинский: «Человек состоит из вещества, которое называется память»

24 октября 2023 на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого состоялся отборочный этап национального конкурса работ студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов «УМНЫЕ СИЗОД 2023/24». Почетным гостем мероприятия стал доктор исторических наук, профессор Андрей Николаевич Зелинский.

Андрей Николаевич — сын Николая Дмитриевича Зелинского , великого русского химика. Изобретателя первого в мире противогаза и активированного угля. Андрей Николаевич автор различных исследований и научных работ, во многих из которых он продолжает добрые традиции своего отца. В первый день своего визита Андрей Николаевич встретился с ректором СПбПУ Андреем Рудским. Андрей Иванович подробно рассказал гостю о жизни Политеха и пригласил Андрея Зелинского на предстоящее празднование 125-летия вуза.

После этого почётный гость отправился в музей Политеха, где хранится противогазный фильтр конструкции Николая Зелинского, найденный на местах боев Первой мировой войны в Белоруссии, а еще книга, архивные фото и личные вещи ученого.

Что касается конкурса «УМНЫЕ СИЗОД 2023/24», то данное мероприятие было организовано руководством Высшей школы техносферной безопасности в сотрудничестве с Ассоциацией СИЗ, в лице Ирины Петровой и ее команды.

Участие в конкурсе приняли семь высших учебных заведений, в их числе СПбПУ, Технологический институт, Горный университет, СПбГУКиТ, МАГУ, ЮУрГУ, ОмГМУ Минздрава России. Председателем жюри на конкурсе был Сергей Ефремов, к.т.н., доцент Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ, председатель СЗО ФУМО «Техносферная безопасность и природообустройство», а ответственным секретарем жюри — Алексей Ульянов, старший преподаватель Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ.

Честь Политеха защищали три команды Высшей школы техносферной безопасности, состоящие из молодых ученых: студенты 1 курса магистратуры Владислав Цветков, Юлия Матвеева, Дарья Денисенко с проектом «Усовершенствование лёгкого СИЗОД путём размещения на нём индикатора увлажнения фильтрующего материала»; студенты 2 курса магистратуры Карина Федоренко, Яков Сутурин, Иван Павлов с проектом «Интерактивное методическое пособие по обучению эффективному применению СИЗОД для студентов ВУЗов»; студент 4 курса бакалавриата Александр Горшков и аспирант 1 курса Сергей Шавуров с проектом «Разработка интерактивного квеста, формирующего культуру применения СИЗОД у персонала и студентов».

Мы искренне благодарим всех участников конкурса и ответственных за его проведение. Все работы были высоко оценены членами Жюри, участники получили напутствие на дальнейшую работу и развитие своих проектов.

После подведения итогов конкурса состоялась открытая лекция, в ходе которой Андрей Зелинский рассказал о жизни, изобретениях и достижениях своего отца, гениального учёного академика Николая Дмитриевича Зелинского, а также о других ученых прошлого.

Свое выступление Андрей Николаевич завершил очень важной мыслью: «Когда мы сохраняем память прошлого, все лучшее, что в этом прошлом было, прорастает своими ростками в настоящее и тянется к грядущему, тогда мы считаем, что наша жизнь наполняется смыслом».

Для справки Информация о выступающих из других ВУЗов: От ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного технологического института» выступил студенты факультет химической и биотехнологии Травин Игорь Владимирович, студент 1 курса магистратуры, с докладом на тему «Перспективы использования сферических активных углей в СИЗОД» и Савелкова Софья Алексеевна, студентка 4 курса бакалавриата, с докладом на тему «Высокопрочные активные углеродные адсорбенты на основе гидролизного лигнина как перспектива снаряжения СИЗОД» От ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» выступила студентка 1 курса специалитета факультета экранных искусств — Иордан София Леонидовна, с докладом на тему «Разработка буклета для детей младшего возраста „Дракоша Тоша и СИЗОД“». От ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» выступили студенты 4 курса бакалавриата, горный факультет, направление — горное дело, специальность — технологическая безопасность и горноспасательное дело — Любимова Анастасия Леонидовна, Барабошкин Илья Андреевич, Подрезова Мария Андреевна с докладом на тему «Исследование сопротивляемости запылению респираторов, применяемых работниками угольных шахт» В онлайн режиме выступили: студенты 4 курса бакалавриата, медико-биологический институт, направление биология, профиль- микробиология ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» — Кругликов Василий Игоревич, Захарова Алиса Игоревна с темой доклада «СИЗОД медицинских работников. Рациональное использование средств индивидуальной защиты в медицинских организациях»

студенты 5 курса специалитета Политехнического института, направление машиностроительное, специальность — пожарная безопасность ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), г. Челябинск — Ильичёва Елизавета Александровна, Артёменко Карина Александровна, Дегтярёва Анастасия Сергеевна с докладом на тему «Экспериментальные исследования по применению самоспасателей пожарных фильтрующих для разработки практических занятий по правилам применения данных СИЗОД при эвакуации во время пожара»

студентка 6 курса специалитета, лечебный факультет, специальность — лечебное дело ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет Минздрава России» — Логинова Елена Александровна с докладом на тему «Устройство для мониторинга показателей здоровья как инструмент контроля использования СИЗОД»

