Аналитики «МКБ Инвестиции» комментируют решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки

По итогам сегодняшнего заседания Совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 15%.

Азрет Гулиев, аналитик «МКБ Инвестиции» комментирует:

На сегодняшнем заседании Банк России поднял ключевую на 200 базисных пунктов до 15%. Большинство участников рынка ожидали 100 бп, мы допускали возможность более жесткого шага и ожидали решения в диапазоне 100-200 бп. Последние данные по инфляции сигнализировали о том, что цены продолжают расти, и темп роста может превысить прогноз, которого придерживался Банк России. С другой стороны, рубль укрепился, что должно было снизить необходимость действовать жестко. Мы считаем, что текущая ставка может быть пиком ужесточения денежно-кредитной политики и ожидаем коррекции на рынке облигаций, так как широкий консенсус рынка был ниже.

