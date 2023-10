Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Опубликован предметный рейтинг Times Higher Education 2024, в котором Политех вошел в топ-3 среди российских вузов в области инженерных, физических и социальных наук. В сфере образования, компьютерных наук, бизнеса и экономики наш университет вошел в пятерку лучших.

«Удержание высоких позиций в рейтинге — повод для гордости за Политех. Благодаря нашим ученым, преподавателям и студентам, университет становится лучше и двигает вперед науку, за которой следует качество жизни. Приятно осознавать, что международное сообщество оценило наши достижения в области не только физических наук, но и инженерных», —прокомментировал ректор СПбПУ Андрей Рудской.

«Лидеры задают всё более высокие стандарты. Несмотря на этот факт, Политех сохранил достойные позиции за счет наращивания компетенций в области гражданского строительства и цифрового инжиниринга. Такой результат подтверждает, что университет находится на верном пути развития», — отмечает и.о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская.

Рейтинг THE (Times Higher Education) — один из самых авторитетных в мире рейтингов университетов, публикуемый одноименным британским агентством. Для оценки эффективности вуза по отдельным предметам используются те же 18 индикаторов, что и в мировом рейтинге с небольшим изменением весов в зависимости от предметной области: преподавание, исследования, цитирования, доход от инноваций, международное взаимодействие.

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте британского агентства: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI