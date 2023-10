Frank RG назвал работу команды премиальных менеджеров МКБ лучшей в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Команда менеджеров МКБ (Московского кредитного банка) в сегменте премиум была признана лучшей в российском банковском секторе в 2023 году. Агентство Frank RG отметило эффективное взаимодействие менеджеров МКБ премиум, включая глубокое знание продуктов, их лояльность и готовность ответить на любой вопрос клиента. В этом году впервые озвучили пятерку лучших менеджеров на рынке банковских услуг для премиальных клиентов. Артем Натекин, премиум-менеджер МКБ стал одним из топ-5. Отдельно выделили экспертный вклад команды МКБ в исследование рынка премиального банковского обслуживания.

«Самое приятное это то, что полученная награда соответствует стратегии, принятой в банке. Мы про честность, про клиента и прозрачность в работе с ним. Работа менеджера оценивается именно по этим критериям. Мы выстраиваем долгосрочные и взаимовыгодные отношения с каждым и продолжим работать над тем, чтобы не просто соответствовать ожиданиям наших клиентов, но превзойти их», — отметила директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.

26 октября состоялась церемония награждения Frank RG Premium Banking Awards 2023. На ежегодном мероприятии традиционно представили основные результаты исследования рынка банковских услуг для премиальных клиентов этого года — тех, чье состояние не превышает 60 млн рублей. В рамках исследования было опрошено более 9 тысяч премиальных клиентов. Аналитики Frank RG изучили наполнение 26 премиальных программ 15 банков в трех сегментах: Premium Light, Premium banking и Top Premium.

