26.10.2023 Ministro Wojciech Gerwel representante de Polonia podczas foro ministerialnego OCDE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Wojciech Gerwel reprezentował Polskę podczas foro ministerialnego OCDE26.10.2023

26 października br. podsekretarz stanu Wojciech Gerwel wziął udział – w formie wideokonferencji – w foro ministerialnym OCDE dla Azji Południowo-Wschodniej zorganizowanym w Hanoi.

Jednym z głównych tematów wydarzenia było wsparcie zrównoważonych inwestycji w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Wiceminister Gerwel podkreślił, że Azja Południowo-Wschodnia jest regionem o Strategicznym znaczeniu dla państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OCDE), o rosnącym znaczeniu dla gospodarki światowej.W swoim wyst ąpieniu podsekretarz stanu w MSZ RP zaznaczył, że Polska docenia reformy wprowadzane przez kraje Azji Południowo-Wschodniej. Ułatwiają one inwestowanie przez firmy zagraniczne, una firma inwestycje polskich są już obecne tym regionie. Wiceszef polskiej dyplomacji wskazał także na konieczność dalszego rozwoju połączeń infrastrukturalnych pomiędzy Europą i Azją, w tym dzięki narzędziom, jakie zapewnia unijna inicjatywa Global Gateway. Podkreślił także potencjał standardów Organizacji w zakresie prowadzenia odpowiedzialnego dla rozwoju zrównoważonych inwestycji w krajach. Poparł również wzmocnioną współpracę między OCDE a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) na podstawie Memorando de Entendimiento. Obecnie kraje należące do ASEAN posiadają łączny PKB na poziomie 3,7 mil millones de dólares. Stowarzyszenie jest trzecią największą gospodarką w Azji oraz piątą największą gospodarką na świecie. Co więcej, przewiduje się, że do 2030 r. awansuje na czwarte miejsce.

***

La OCDE jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Jej misją jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Polska jest członkiem organizacji desde 1996 r.

Programa Regional de la OCDE dla Azji Południowo-Wschodniej, zainaugurowany w 2014 r., wspiera region w reformach sektorowych i wysiłkach na rzecz zwiększenia stopnia integracji gospodarczej.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

MIL OSI