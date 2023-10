Финансовые новости: Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia

Сегмент МСП продолжает активно развиваться — за первое полугодие 2023 года было выдано 43,7 млрд рублей, на 48% больше, чем в первом полугодии 2022 года (29,6 млрд рублей). Портфель займов МСП на 30.06.2023 достиг 74,5 млрд рублей (+10% за год). В первом полугодии 2023 года доля государственных МФО в портфеле сегмента составила 88%, в объеме выдач — 61%. С начала 2021 года до середины 2023 года государственным МФО (принявшим участие в ) было выделено совокупно из бюджетов всех уровней около 12 млрд рублей (около 85% — из региональных бюджетов). Рост доли коммерческих МФО происходит за счет нескольких крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП: в первом полугодии 2023 года доля коммерческих МФО в выдачах составила 39% (84% от объема выдач коммерческих МФО выдаются онлайн). Доля онлайн-займов от всех займов, выдаваемых предпринимателям, в настоящее время составляет около 33%. При этом доля таких займов в соответствующем портфеле пока небольшая — 8% (в основном онлайн выдаются займы на меньшие суммы и сроки по сравнению с займами, выдаваемыми в офисах организаций). Постепенный рост активности в сегменте. Портфель и объем выданных займов МСП*, млрд рублей * Займы МСП, выданные всеми МФО вне зависимости от бизнес-модели.

Категории займов ИП и ЮЛ, выданных онлайн, а также категория займов самозанятым были выделены в отчетности по итогам 2022 года. Прирост портфеля и объема выданных займов за IV квартал 2022 года частично обусловлен техническим фактором – переклассификацией из других статей отчетности. Здесь и далее информация по данным опроса 56 государственных и 6 коммерческих МФО, проведенного в августе 2023 года.

Качество портфеля (доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле займов МСП) на протяжении последних двух лет менялось незначительно – на конец первого полугодия 2023 года значение составило 6,1% (по сравнению с концом первого полугодия 2022 года – без изменений). NPL 90+ МФО, работающих по бизнес-модели МСП (на конец отчетного квартала) Процентные ставки по микрозаймам субъектам МСП и самозанятым у государственных МФО сохраняются на достаточно низком уровне – средние значения находятся в диапазоне 5-9% годовых. Средняя процентная ставка по стандартным микрозаймам (стандартные условия, подходят для любой категории заемщиков и не зависят от отрасли), выданным в первом полугодии 2023 года государственными МФО, составила около 6,7% , средний срок — 2,5 года, средняя сумма — 2,4 млн рублей. При этом компании предлагают возможность взять микрозаймы на суммы от 100 тыс. рублей до 3-5 млн рублей.

Процентная ставка по микрозаймам самозанятым гражданам в первом полугодии 2023 года в среднем составила около 5%. Такие займы выдаются на меньшие суммы (около 370 тыс. рублей), но на сопоставимые сроки. Это может объясняться спецификой заемщиков и их возможностью исполнять финансовые обязательства. Государственные МФО разрабатывают специальные программы финансирования, целью которых является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Часто такие продукты имеют социальную направленность и разрабатываются под конкретные категории заемщиков (например, женское и молодежное предпринимательство) либо под определенные цели с учетом экологической или социальной повестки, то есть, по сути, удовлетворяют критериям ESG.

Социальное направление. Поддержку получают заемщики, ведущие деятельность в сфере социального предпринимательства и находящиеся в реестре социальных предпринимателей (соответствуют критериям социального предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».)

Экологичное направление. Поддержку получают заемщики, берущие займы на цели повышения экологичности производства, развития новых экологичных направлений в рамках одного бизнеса, производства экологичной продукции, улучшения экологии, ведения экологического туризма и так далее.

30 из 56 опрошенных МФО имеют специальные программы в рамках социального предпринимательства или программы с учетом факторов экологии. При этом 27 МФО в основном предлагают продукты для социальных предпринимателей. Распределение специальных программ (по количеству МФО), ед. (пересекающиеся множества) Некоторые МФО не выделяют специальные продукты, но при формировании процентной ставки по займу учитывают такие факторы, как статус социального предпринимателя, использование заемщиком принципов устойчивого развития, — процентная ставка для таких заемщиков может быть снижена. Процентные ставки по специальным программам ниже, чем по стандартным, при этом средние суммы и сроки сопоставимы. Однако по таким программам в первом полугодии 2023 года поддержку получило не очень большое число заемщиков — чуть более 200, тогда как по стандартным займам — 2,8 тысяч. Процентная ставка, % Средняя сумма, млн рублей Средний срок, месяцы

Составляющие ESG в меньшей степени присутствуют у коммерческих МФО – продуктовая линейка менее адаптивна к различным видам предпринимательства, однако некоторые компании заинтересованы в получении ESG-рейтинга. Коммерческие МФО не имеют специальных программ по финансированию предпринимателей в социальной или экологической сфере. В их продуктовых линейках, как правило, есть один или несколько продуктов со стандартными условиями для любой категории заемщиков: по итогам первого полугодия 2023 года диапазон ставок по таким микрозаймам составил 6 — 35% , срок — 6 — 12 мес., сумма — 1,6-5 млн рублей).

Совершенствование регулирования 11 октября 2023 года в Государственную Думу Российской Федерации внесена новая законодательная инициатива (№ 456753-8) об увеличении суммы микрозайма для ЮЛ и ИП с 5 до 7 млн рублей, для самозанятых — с 500 тыс. до 1 млн рублей. Ранее был внесен аналогичный законопроект (№ 87705-8), по которому в рамках межведомственного согласования не было выработано единой позиции.

об увеличении суммы микрозайма для ЮЛ и ИП с 5 до 7 млн рублей, для самозанятых — с 500 тыс. до 1 млн рублей. Ранее был внесен аналогичный законопроект (№ по которому в рамках межведомственного согласования не было выработано единой позиции. Банк России подготовил изменения в , которые предусматривают снижение значения резервов на возможные потери по займам на предпринимательские цели, требования по которым обеспечены поручительством и/или независимой гарантией, выданной региональной гарантийной организацией (РГО). РГО должна соответствовать требованиям статьи 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Указание вступает в силу 1 октября 2024 года.

