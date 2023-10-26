Финансовые новости: Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2023 года

Сегмент МСП продолжает активно развиваться — за первое полугодие 2023 года было выдано 43,7 млрд рублей, на 48% больше, чем в первом полугодии 2022 года (29,6 млрд рублей). Портфель займов МСП на 30.06.2023 достиг 74,5 млрд рублей (+10% за год).

В первом полугодии 2023 года доля государственных МФО в портфеле сегмента составила 88%, в объеме выдач — 61%.

С начала 2021 года до середины 2023 года государственным МФО (принявшим участие в ) было выделено совокупно из бюджетов всех уровней около 12 млрд рублей (около 85% — из региональных бюджетов).

Рост доли коммерческих МФО происходит за счет нескольких крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП: в первом полугодии 2023 года доля коммерческих МФО в выдачах составила 39% (84% от объема выдач коммерческих МФО выдаются онлайн).

Доля онлайн-займов от всех займов, выдаваемых предпринимателям, в настоящее время составляет около 33%. При этом доля таких займов в соответствующем портфеле пока небольшая — 8% (в основном онлайн выдаются займы на меньшие суммы и сроки по сравнению с займами, выдаваемыми в офисах организаций).