Факультет естественных наук — победитель Первенства НГУ по спортивному ориентированию

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Соревнования по спортивному ориентированию в зачет Спартакиады факультетов и институтов прошли на стадионе и вокруг спорткомплексов НГУ по дистанциям спринт в заданном направлении. В них приняли участие более 120 человек. Юноши бежали 3,6 км с 36 контрольными пунктами (КП), у девушек дистанция была 2,7 км 32 КП.
В личном зачете среди юношей лидировали учащиеся ВКИ Дмитрий Опарин и Александр Демин, третье место занял Дмитрий Алимов (ФФ). Победительницей среди девушек стала Юлия Осмоловская (ГГФ), вторая — Елена Балуева (ИМПЗ) и третья — Владислава Быкова (ФЕН).
В командный зачет Спартакиады шли 5 лучших результатов независимо от пола. Места распределились следующим образом:
1 — Факультет естественных наук в составе: Владислава Быкова, Арсений Шуренков, Лилия Аксенова, Мария Скачилова и Ирина Зорина.
2 — Факультет информационных технологий в составе: Александр Бирюков, Алина Брысина, Егор Биточкин, Анастасия Кулишова и Даннил Ланин.
3 — Физический факультет в составе: Дмитрий Алимов, Ольга Петухова, Полина Иванова, Лев Квасников и Андрей Гультяев.
4 — Институт медицины и психологии.
5 — СУНЦ НГУ.
6 — Институт философии и права.
7 — Механико-математический факультет.
8 — Геолого-геофизический факультет.
9 — Высший колледж информатики.
10 — Институт интеллектуальной робототехники.
В сентябре проходили массовые соревнования по спортивному ориентированию среди учебных групп в рамках комплексной Спартакиады «Наука и спорт – вместе мы сила!», которые собрали более полторы тысячи студентов.
Все результаты есть на странице: https://vk.com/sport_nsu
Фотографии: https://disk.yandex.ru/d/P9NtU2P-BzvONQ
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