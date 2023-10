Факультет естественных наук — победитель Первенства НГУ по спортивному ориентированию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Соревнования по спортивному ориентированию в зачет Спартакиады факультетов и институтов прошли на стадионе и вокруг спорткомплексов НГУ по дистанциям спринт в заданном направлении. В них приняли участие более 120 человек. Юноши бежали 3,6 км с 36 контрольными пунктами (КП), у девушек дистанция была 2,7 км 32 КП.

В личном зачете среди юношей лидировали учащиеся ВКИ Дмитрий Опарин и Александр Демин, третье место занял Дмитрий Алимов (ФФ). Победительницей среди девушек стала Юлия Осмоловская (ГГФ), вторая — Елена Балуева (ИМПЗ) и третья — Владислава Быкова (ФЕН).

В командный зачет Спартакиады шли 5 лучших результатов независимо от пола. Места распределились следующим образом:

1 — Факультет естественных наук в составе: Владислава Быкова, Арсений Шуренков, Лилия Аксенова, Мария Скачилова и Ирина Зорина.

2 — Факультет информационных технологий в составе: Александр Бирюков, Алина Брысина, Егор Биточкин, Анастасия Кулишова и Даннил Ланин.

3 — Физический факультет в составе: Дмитрий Алимов, Ольга Петухова, Полина Иванова, Лев Квасников и Андрей Гультяев.

4 — Институт медицины и психологии.

5 — СУНЦ НГУ.

6 — Институт философии и права.

7 — Механико-математический факультет.

8 — Геолого-геофизический факультет.

9 — Высший колледж информатики.

10 — Институт интеллектуальной робототехники.

В сентябре проходили массовые соревнования по спортивному ориентированию среди учебных групп в рамках комплексной Спартакиады «Наука и спорт – вместе мы сила!», которые собрали более полторы тысячи студентов.

Все результаты есть на странице: https://vk.com/sport_nsu

Фотографии: https://disk.yandex.ru/d/P9NtU2P-BzvONQ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI