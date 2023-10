Столичная коммунальная техника переведена на зимний режим работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости — ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации», — рассказал Петр Бирюков.

Летом провели регламентное техническое обслуживание машин, в частности замену жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, а при необходимости выполнялись капитальные работы.

Большинство коммунальных машин в столице используется круглый год. До наступления холодов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой — это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

Петр Бирюков подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.

