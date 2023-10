Собянин объявил о начале приема заявок на получение знака отличия в сфере спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начался прием заявок на получение знака отличия «За развитие московского спорта». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Сергей Собянин.

«Учредили его в этом году в честь 100-летия московского спорта», — написал Мэр Москвы.

Источник: официальный аккаунт Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте»

Знаком отличия будут награждать тех, кто внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города, а также в формирование спортивной инфраструктуры Москвы.

Заявки принимаются по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 38. Рекомендации по их оформлению можно найти здесь.

