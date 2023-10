Снег, гололедица и сильный ветер: в столице ухудшится погода

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице резко ухудшится погода. В ночь на 27 октября и в течение суток временами ожидается снег, местами метель, гололедица. Может выпасть до 10 сантиметров снега, также ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В 21:00 26 октября работники коммунальных служб проведут выборочную противогололедную обработку, а в 01:00 27 октября приступят к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров, которое завершится такой же обработкой. Этот цикл работ повторится ранним утром в пятницу.

Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Жителей столицы просят быть предельно внимательными и аккуратными на улице. В непогоду не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. Сильный ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья, рекламные вывески и билборды.

Кроме того, из-за метели будет трудно ориентироваться на дороге. За рулем важно строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций.

Помимо этого, в непогоду не рекомендуется выполнять высотные и строительно-монтажные работы, а также вскрытие грунта.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

