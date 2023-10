Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Собянин провел личный прием граждан в Администрации Президента России. Свои вопросы жители смогли задать в офлайн-режиме и по видеосвязи.

В режиме видео-конференц-связи к Мэру Москвы обратилась мать троих детей Альбина Никифорова, которая живет в поселении Сосенском и работает художником-фотографом. Она попросила поскорее открыть детский сад в Коммунарке на 350 мест по адресу: Фитаревская улица, дом 9 а. Поблизости дошкольного учреждения нет, младшего сына приходится возить за несколько километров. В такой же ситуации оказались многие местные жители. Мэр Москвы пообещал дать поручение максимально ускорить все работы и создать наиболее комфортные условия для малышей.

«Здесь, наверное, рекорд по стране поставили. В этом году девять таких зданий строится. Уже пять построено, введено в эксплуатацию, еще четыре строятся. И одно из них — это как раз тот детский сад, рядом с которым вы находитесь. Он практически готов, идут пусконаладочные работы. Я надеюсь, что до конца года все работы будут выполнены, и после Нового года уже можно будет посещать этот детский сад», — отметил Сергей Собянин.

По сравнению с 2015 годом количество детей дошкольного возраста в ТиНАО увеличилось более чем в два раза.

«Строительство детских садов у нас в приоритете. Только в Сосенском поселении за 10 лет построено около 40 детских садов и школ. С начала года открыли пять зданий на 2800 школьных и 940 дошкольных мест. До конца года планируем ввести в эксплуатацию еще три детских сада», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В онлайн-режиме Сергей Собянин также пообщался с жительницей района Крюково в Зеленограде, домохозяйкой Валентиной Бровко. Она попросила его посодействовать скорейшему открытию спорткомплекса «Горизонт» на Середниковской улице. «Все жители ближайших микрорайонов с нетерпением ждут его открытия, особенно семьи с детьми, так как ближайший ФОК с бассейном расположен в старом городе и добираться до него на общественном транспорте нам приходится около часа», — рассказала Валентина Бровко.

Сергей Собянин поручил закончить строительство спорткомплекса «Горизонт» к концу 2024-го и ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.

Сейчас там выполняют кровельные работы, черновую отделку, монтируют витражи и окна. В здании оборудуют тренажерный зал и два бассейна. Рядом появится удобная парковка, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Территорию вокруг здания благоустроят.

«ФОК будет хороший, с бассейнами, залами для занятий. Так что вам не придется никуда ездить, все будет рядом с вашим домом», — пообещал Мэр Москвы.

В Зеленограде, как и во всей Москве, с каждым годом увеличивается количество спортобъектов и площадок. В столице действует уже больше 29 тысяч зон для активного отдыха. В планах на 2023–2025 годы — завершить строительство свыше 50 объектов, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Житель Хамовников, директор Московского государственного музея С.А. Есенина Олег Робинов обратился с просьбой поскорее завершить капитальный ремонт центра госуслуг на Смоленском бульваре (дом 24, строение 1). Сейчас он закрыт — здание 1877 года постройки требует обновления всех инженерных систем, а также внутренней отделки.

«Ближайший МФЦ находится в самом центре арбатских переулков, в Сивцевом Вражке. И для меня это минут 20 пешей прогулки. Для пожилых людей — 30 минут. Туда общественный транспорт не ходит. Часть услуг оказывается на “Бауманской”, и там тоже нужно достаточно долго идти пешком от метро», — отметил Олег Робинов.

Сергей Собянин пообещал закончить ремонт центра госуслуг на Смоленском бульваре в декабре.

«Хотя работы там очень много. Если делать по обычным стандартам, то, я думаю, что года два мы бы там ещё работали. На самом деле, я считаю, что они вполне могут успеть до конца года все работы выполнить. Надеюсь, центр госуслуг в начале следующего года запустится. Это будет комфортное, современное, красивое здание», — отметил Мэр Москвы.

В этом году ремонт завершен уже в двух центрах «Мои документы», в трех — работы еще идут. Кроме того, 26 центров модернизируют для маломобильных групп населения.

Домохозяйка Мария Романова попросила Мэра Москвы создать детские реставрационные мастерские для дошкольников и учеников начальных классов.

«Я молодая мама. Мы любим всей семьей — я, мой муж и дочь — гулять по нашему городу. В последние годы Москва очень преобразилась — стала красивой, современной. Спасибо вам за это. Кроме того, хочется отметить бережное отношение к культурным ценностям, наследию. Нам с мужем хочется привить любовь к городу и дочери», — рассказала Мария Романова.

Сергей Собянин напомнил, что в столице есть школа реставраторов для ребят постарше — 12–14 лет, и высказал мнение, что стоит создать ее и для дошкольников. По словам Мэра Москвы, можно организовать такое учреждение в старинном здании в районе Винзавода, которое сейчас реставрируется.

«Она будет пользоваться популярностью, потому что мы действительно много реставрируем в городе. Всего около тысячи объектов отреставрировано. Каждый год огромный объем, требуются специалисты. Может быть, и ваша дочь выберет профессию реставратора и будет помогать сохранению наследия Москвы», — добавил Сергей Собянин.

