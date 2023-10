Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Добровольцы Студенческого пожарно-спасательного отряда ГУУ собирают гуманитарную помощь для жителей новых территорий России.

Скоро ребята в составе группы Московского городского отделения ВСКС отправятся в Донецкую народную республику, где проведут аварийно-восстановительные работы и передадут всю собранную помощь тем, кто оказался в непростой ситуации.

Сбор проходит на цокольном этаже Бизнес-центра ГУУ каждый день с 10:00 до 18:00. Принести гуманитарную помощь можно до 3 ноября включительно.

«Прошлый опыт отправки гуманитарной помощи из ГУУ, показал, что руководители, преподаватели и студенты университета очень активно откликаются на призыв о помощи. В апреле мы доставили в Тельмановский район Донецкой народной республики более двух тонн гуманитарной помощи.

Крайне важно не оставаться безучастным в это сложное время и не только словом, но и делом быть вместе с жителями новых регионов России. Гуманитарная помощь – это один из способов оказать содействие нашим соотечественникам», – подчеркнул руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов.

