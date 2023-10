Поздравления, награды и итоги Приемной кампании: Ученый совет прошел на позитивной ноте

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 октября прошло заседание Ученого совета Государственного университета управления. Главной темой обсуждения стали итоги приемной кампании 2023 года.

Начали встречу с поздравительной части. И.о. Президента Российской академии естественных наук, директор Московского института региональных экономических исследований, выпускник ГУУ Петр Бурак вручил ректору ГУУ Владимиру Строеву почетный знак за заслуги в развитии науки экономики России.

«РАЕН включает более 3000 российских ученых, в том числе нобелевским лауреатов, этот знак вручается как признание заслуг и достижений Владимира Витальевича. Для меня очень приятно быть в стенах родного вуза с такой приятной миссией. Уверен, что в скором будущем мы вновь встретимся, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве между нашими организациями», — отметил Петр Бурак.

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, выпускник ГУУ Владимир Глотов поблагодарил университет и лично Владимира Строева за активное участие в подготовке и проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности и вручил почетную грамоту за личный вклад в развитие Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и становление международного олимпиадного движения по финансовой безопасности.

«Вся моя жизнь связана с Государственным университетом управления. В 1972 году я был лаборантом на одной из кафедр ГУУ, потом закончил институт, аспирантуру, был заведующим кафедрой. Здесь же познакомился с женой. Потом мой сын как всякий приличный человек тоже учился в ГУУ. Приятно видеть во главе университета человека выдающихся личных и профессиональных качеств. В этом году ГУУ был оператором Международной олимпиады, провел колоссальную работу, отлично подготовил ребят из новых территорий и показал отличные результаты», — рассказал Владимир Глотов.

Ректор ГУУ Владимир Строев в ответной речи отметил, что «Это наша общая награда, мы все сделали большое дело. Было приятно видеть ребят из новых регионов в финале олимпиады. Их искренние эмоции и восторг, когда они выходили на большую сцену».

Но поздравления на этом не закончились. Владимир Строев вручил аттестаты доцентов Анне Акапян, Марине Косиновой и Ирине Щербаковой, а также поздравил именинников месяца: Наталью Тымчук, Татьяну Овчинникову, Ларису Талалову и Евгения Редько.

После этого члены совета перешли к обсуждению вопросов повестки заседания, наиболее объемным из которых стали итоги приемной кампании 2023 года.

Начальник Управления по организации приема в университет, довузовской подготовки и дополнительного образования Вадим Диких представил доклад о результатах, которые были достигнуты в ходе приемной кампании, основных показателях по институтам и направлениям, а также обратил внимание на те вопросы и нюансы, которые необходимо улучшить до следующего года.

«В этом году цифры по основным показателям значительно выше, чем в прошлом, вырос и средний балл ЕГЭ поступающих. Стоит обратить внимание, что большинство заявлений было подано в цифровом виде. В целом готовится переход на исключительно цифровой прием заявлений на бакалавриат. Поэтому нам надо готовиться к этому и совершенствовать возможности наших электронных систем. Кроме того, в следующем году следует более тщательно подготовить программы экзаменов, особенно устной части для поступающих из новых территорий. Также надо учитывать тенденцию к росту жалоб. Сегодня по всему миру люди стали видеть ущемления прав даже в мелочах, поэтому нам надо быть готовыми к этому и предусмотреть все нюансы», — поделился Вадим Диких.

Подробная информация об итогах приемной кампании представлена здесь.

Владимир Строев предложил устроить дополнительное совещание для более детального рассмотрения вопросов и рекомендаций, а также похвалил приемную комиссию за высокое качество работы с абитуриентами.

«Хочу заметить, что у нас была по-настоящему клиентоориентированная приемная комиссия. Николай Михайлов каждый день присутствовал в приемной комиссии и общался с абитуриентами. Колл—центр отлично себя зарекомендовал, и в следующем году мы продолжим реализовывать этот формат работы. В целом все было организовано на высоком уровне, за что вам отдельная благодарность», — подвел итог ректор ГУУ.

В продолжение темы обсудили организацию приема в 2024 году по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и подготовки научных кадров в аспирантуре и утвердили соответствующие документы.

По предложению советника при ректорате ГУУ Сергея Вагина Ученый совет утвердил программы повышения квалификации «Управление проектами в системе обязательного медицинского страхования», «Лидерство сегодня – микс практик и системное мышление» и «Речевые манипуляции и конфликтология».

И.о. директора Института маркетинга Геннадий Азоев предложил утвердить для реализации с 2024 учебного года образовательную программу «Реклама и цифровой дизайн» по направлению подготовки высшего образования 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».

«Наш институт тщательно разрабатывал данную образовательную программу. В современном мире цифровизация всех сфер особенно важна, в том числе и в дизайне. Мы изучили подобные программы у других учебных заведений и можем с уверенностью заявлять, что нами подготовлена уникальная программа, которой нет ни в одном другом вузе», — подчеркнул Геннадий Лазаревич.

Предложение об утверждении новой программы единогласно поддержали.

Также на совете решались рабочие вопросы о присвоении звания доцента, о предоставлении скидок обучающимся, о разрешении научного руководства аспирантами сотрудникам институтов, об оказании материальной поддержки обучающимся-детям участников СВО и об утверждении индивидуального учебного плана.

