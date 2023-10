Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах на 2024 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 октября 2023 года Координационный совет при Правительстве РФ по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования одобрил общий объем бюджетных мест, который будет распределен по российским вузам на 2024 год. Их станет почти на 2 000 больше.

«Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год в российских вузах составит 591 967. Это на 1 811 больше, чем в нынешнем учебном году. Бюджетные места для университетов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке. Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — их станет на 2 281 больше. Это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета — приоритетной задачи, поставленной Президентом», — рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе «Здравоохранение и медицинские науки». Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 — по группе «Машиностроение», на 416 — по группе «Информатика и вычислительная техника», на 304 — по группе «Электро- и теплоэнергетика».

На основании решения Координационного совета до 1 ноября Минобрнауки России выпустит соответствующий приказ. С той же даты начнется сбор заявок на бюджетные места от вузов. В конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними.

«Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами», — подчеркнул Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

При планировании общего объема бюджетных мест на 2024 год учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте 17–30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре.

