«Лето Господне» в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова приглашает на вечер, посвященный 150-летию со дня рождения русского писателя и публициста Ивана Шмелева.

Гости услышат литературно-музыкальную композицию, где прозвучат фрагменты романа писателя «Лето Господне», а также музыкальные произведения русских композиторов.

Роман, написанный в 1927–1948 годах, состоит из трех частей: «Праздники», «Радости», «Скорби». «Лето Господне» созвучно с такими произведениями, как «Детство», «Отрочество», «Юность» Льва Толстого, «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты» Николая Гарина-Михайловского, а также «Детство», «В людях», «Мои университеты» Максима Горького.

