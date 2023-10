Концерт альтовой музыки в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова состоится концерт альтовой музыки.

В программе прозвучат произведения «Прелюдия и сарабанда» Иоганна Себастьяна Баха, «Артемида» Валерия Воронова, «Пассакалия» Пауля Хиндемита, «Адажио и аллегро» Роберта Шумана, а также «Концерт для альта с оркестром» в переложении для альта и фортепиано Уильяма Уолтона.

Исполнитель — лауреат международных конкурсов Ни Сяньхэ (Китай). Музыкант принимал участие в мастер-классах Юрия Башмета. В настоящий момент выступает в залах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в качестве солиста, ансамблиста.

Партия фортепиано — Алена Парийская.

