«Из концертного репертуара Рахманинова» в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева приглашает на концерт-беседу «Из концертного репертуара Рахманинова». Он пройдет в рамках VIII большого литературно-музыкального фестиваля «Рихтеровские встречи».

В исполнении лауреата международных конкурсов Алексея Панова прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена и Ференца Листа.

VIII большой литературно-музыкальный фестиваль «Рихтеровские встречи» в 2023 году посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, 155-летию Максима Горького, 205-летию Ивана Тургенева и 130-летию Алексея Лосева. В нем примут участие более 40 библиотек, музеев, театров, детских музыкальных школ и концертных организаций. С 23 сентября по 9 ноября на разных площадках пройдет свыше 80 мероприятий, в том числе концерты молодых и уже заслуженных музыкантов, встречи с чтецами, музыковедами, артистами театров. Все их объединяет девиз: «Слово, книга, искусство». Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

