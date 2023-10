В Тушине отремонтируют пешеходный мост через канал имени Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта, — отметил Петр Бирюков. — В этом году обновим пешеходный мост Тушинский у шлюза № 7, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался».

Пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. Жители района Покровское-Стрешнево через него добираются в одноименный природно-исторический парк.

Во время работ восстановят конструкции металлического пролетного строения и отремонтируют железобетонные опоры сооружения. Кроме того, специалисты заменят лестничные сходы, металлическое перильное ограждение и уложат асфальт.

На время ремонта движение по мосту будет полностью закрыто для пешеходов. Завершить работы планируется до конца года.

