Финансовые новости: Сообщение о ликвидации, АКБ “Ресурс-траст” (АО)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Полное фирменное наименование
Акционерный коммерческий банк “Ресурс-траст” (Акционерное Общество)
Сокращённое фирменное наименование
АКБ “Ресурс-траст” (АО)
Регистрационный номер
3122
Дата регистрации Банком России
11.10.1994
Основной государственный регистрационный номер
1027739495794 (01.11.2002)
Адрес из устава
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 4, стр. 1
Адрес фактический
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 4, стр. 1
Телефон
(495) 785-75-50, (495) 785-75-55
Устав
Дата согласования последней редакции устава: 12.07.2018 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (02.08.2019)
Уставный капитал
145 279 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 23.01.2015
Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией
Лицензия аннулирована приказом Банка России № ОД-1179 от 24.07.2020
Участие в системе страхования вкладов
Нет
Фирменное наименование на английском языке
Joint-Stock Commercial Bank “Resource-trust”; JSCB “Resource-trust”
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