Финансовые новости: Сообщение о ликвидации, АКБ “Ресурс-траст” (АО)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк “Ресурс-траст” (Акционерное Общество)

Сокращённое фирменное наименование АКБ “Ресурс-траст” (АО)

Регистрационный номер 3122

Дата регистрации Банком России 11.10.1994

Основной государственный регистрационный номер 1027739495794 (01.11.2002)

Адрес из устава 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 4, стр. 1

Адрес фактический 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 4, стр. 1

Телефон (495) 785-75-50, (495) 785-75-55

Устав Дата согласования последней редакции устава: 12.07.2018 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (02.08.2019)

Уставный капитал 145 279 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 23.01.2015

Лицензия (дата выдачи/последней замены)

Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией Лицензия аннулирована приказом Банка России № ОД-1179 от 24.07.2020

Участие в системе страхования вкладов Нет

Фирменное наименование на английском языке Joint-Stock Commercial Bank “Resource-trust”; JSCB “Resource-trust”

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