Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студентка Государственного университета управления, вошедшая в десятку победителей Всероссийского мультиформатного конкурса «Билет в Арктику», вернулась из уникальной арктической экспедиции.

В начале октября победители конкурса посетили ключевые объекты арктического региона: Кольскую АЭС, мончегорскую площадку Кольской горно-металлургической компании, предприятие «Атомфлот», Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, Кировский рудник, Кольскую ветроэлектростанцию и другие.

Студентка 2 курса ИГУИП ГУУ Варвара Черкасова, ставшая одним из победителей конкурса, рассказала подробнее о поездке и своих планах по покорению новых вершин.

«Кольский полуостров – это уникальная территория. На сравнительно небольшом участке встретились несколько климатических зон, и во время поездки ты словно путешествуешь по мирам: только что ты был в привычной лесистой местности, на смену ей идёт постепенное уменьшение растительности, пока не дойдёт до карликовых березок, а затем сразу тундра с ягилем. Это непередаваемые ощущения», – поделилась эмоциями от поездки Варвара.

Все предприятия, которые посетили участники, подготовили для них интересный маршрут, познакомили со своей работой, даже дали что-то проверить на практике.

«Мы опускались в шахту под землю на 320 метров. Это было что-то потрясающее. Там на глубине совершенно другое восприятие мира. Немного нервозно, конечно, но лучше понимаешь, какие же сильные работающие там люди», – вспоминает студентка ГУУ.

В целом поездка подарила участникам не только море новых ощущений и знаний, но и позволила ближе познакомиться с особенностями арктических предприятий и жизни на Севере.

«Дальний Восток для меня — родной дом. Я из Благовещенска, а ещё во мне течет кровь эвенского народа (коренной малочисленный народ). Я не понаслышке знаю, что такое тяжёлые климатические, логистические и бытовые условия. Предприятия заботятся о своих специалистах, а сотрудники преданны им всей душой, даже если работают вахтой. Эта поездка и знакомство с рабочим процессом «изнутри» позволили еще раз убедиться в этом», – рассказала Варвара Черкасова.

На достигнутом студентка ГУУ не собирается останавливаться, ведь у нее еще много планов: реализовать проект-победитель конкурса «Билет в Арктику» и провести показ мод в технике абсайкл с интеграцией культуры северных народов, подготовиться к участию в финале конкурса «Твой ход», а также развивать собственный бренд одежды.

«Я учусь на программе «Урбанистика и управлении городом». Поездка в Арктику убедила меня в том, что это мой путь – я хочу делать мою малую родину и такие сложные территории лучше! Но у меня есть и другие проекты, которые способны принести пользу обществу. В ближайших планах участие и, надеюсь, победа в конкурсе «Твой ход», в котором от ГУУ участвует несколько студентов с довольно сильными проектами. Это неудивительно, ведь нас учат замечательные преподаватели, которые поддерживают наше стремление к саморазвитию и участию в различных конкурсах», – призналась студентка ГУУ.

Напомним, что Всероссийский конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику» проходил в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В конкурсе приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны. Эксперты конкурса определили 10 победителей, которые отправились в арктическую экспедицию на Кольский полуостров.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI