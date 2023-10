Кафедра межкультурной коммуникации провела дискуссию на английском языке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Елена Селезнёва

В рамках 76-й Региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные проблемы современного строительства», состоявшейся 17–20 октября в СПбГАСУ, кафедра межкультурной коммуникации провела секцию на английском языке.

На открытии секции с приветственным словом выступили заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Елена Селезнёва и профессор кафедры Елена Чиркова. Они пожелали участникам продуктивной работы и новых научных открытий.

Работа конференции. Выступает Дмитрий Гребень

Работа секции осуществлялась по двум подсекциям, которые предоставили платформу для обсуждения широкого спектра проблем. Модераторами подсекций выступили сами студенты: Дмитрий Гребень (третий курс строительного факультета) и София Мягкая (второй курс факультета экономики и управления).

В рамках первой подсекции на английском языке обсуждались вопросы современных направлений и трендов в строительстве, выбора инновационных материалов, городского озеленения, архитектурного освещения, а также проблемы коммуникации в процессе строительства. Тематикой второй подсекции стали экономические вопросы и внедрение цифровых инструментов в транспортной отрасли.

Помимо обучающихся СПбГАСУ, в работе секции приняли участие студенты и курсанты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ) и Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА).

По мнению Елены Селезнёвой, «плодотворная работа секции и оживлённые обсуждения волнующих вопросов стали показателем необходимости и важности проведения таких конференций, способствующих обмену опытом, развитию профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенции, приобретению опыта публичных выступлений на иностранном языке, а также расширению профессиональных контактов. Мы искренне благодарим всех участников и надеемся, что данная конференция дала стимул к новым исследованиям!».

Обучающиеся отметили ценность полученного опыта и высокий уровень организации конференции.

«Такие конференции стимулируют людей к дальнейшему изучению иностранного языка», – Данила Томин (МВАА).

«Для меня конференция стала очень полезной практикой разговорного английского и возможностью проверить свои навыки публичных выступлений», – Иван Васюк (СПбГМТУ).

«Большое спасибо организаторам конференции за тёплый прием, участникам за интересные доклады и за возможность побывать в новом вузе и наладить связи со студентами смежной специальности!» – Анна Ривман (СПбГЛТУ).

«Конференция понравилась открытостью – на всех были распечатаны программы; лидерскими качествами молодёжи (модераторами выступали студенты); и знакомством с потрясающими, абсолютно разными по специализации людьми и темами их докладов», – Иван Бешенцев (СПбГАСУ).

