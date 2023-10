В середине ноября объекты первой очереди кампуса НГУ будут подключены к теплоснабжению

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На объектах первой очереди кампуса НГУ, которые включают новый учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, два новых корпуса студенческих общежитий на 690 мест, завершаются работы по устройству теплового контура. До 27 октября будут проведены испытания индивидуальных тепловых пунктов, а к середине ноября будет подано тепло.

Подключение к теплоснабжению позволит продолжать работы по внутренней отделке помещений и в условиях отрицательных внешних температур. Кроме того, в настоящее время на улице Пирогова, где располагается университет и новые строящиеся объекты, ведутся работы по прокладке ливневой канализации, которые также планируется завершить к середине ноября.

Строительство кампуса НГУ мирового уровня осуществляется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Сейчас ведется строительство объектов первой и второй очередей.

— Новый кампус НГУ позволит создать современную инфраструктуру не только для образовательной, но и научно-исследовательской деятельности. Среди ключевых программ, которые будут реализовываться на базе нового кампуса, —искусственный интеллект и обработка больших данных; биотехнологии; синхротронно-нейтронные исследования; фотоника и сенсорика; новые функциональные материалы; космическое приборостроение. По всем этим направлениям университет уже работает, тесно сотрудничая с ведущими научно-исследовательскими институтами СО РАН. Однако инфраструктура кампуса откроет дополнительные возможности для значительного продвижения по данным направлениям, — отмечает Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета.

Готовность объектов первой очереди на текущий момент составляет более 50%. Продолжаются кровельные, отделочные работы, устройство внутренних стен, монтаж лифтового оборудования и внутренних инженерных систем, а также ведутся работы по монтажу фасадов и металлоконструкций. Общая площадь возводимых в рамках первой очереди объектов превышает 37 тысяч кв.м. Строительство этих объектов ведется на средства благотворителя. Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в втором квартале 2024 года.

На площадках объектов второй очереди кампуса идут подготовительные работы для возведения научно-исследовательского центра, а также устройство вертикальных конструкций подземного этажа учебно-научного центра Института медицины и психологии. Объекты второй очереди строятся на средства федеральной адресной инвестиционной программы и должны быть готовы к третьему кварталу 2025 года.

