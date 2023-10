Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 октября в медицинском кабинете общежития № 2 пройдет вакцинация против гриппа.

Осень – традиционный сезон простуд. С целью предупреждения возникновения и распространения в эпидсезон 2023/2024 года ОРВИ и гриппа среди сотрудников и обучающихся в ГУУ организована работа по вакцинации всех желающих против гриппа.

Вакцинация против гриппа будет проводиться 25 октября 2023 года в медицинском кабинете (общежитие № 2, 1 этаж) с 12.30 до 15.00.

Просьба — при себе иметь полис ОМС.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI