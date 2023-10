В ГУУ обсудили цифровую трансформацию высшей школы и ChatGPT

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 октября 2023 года в зале Учёного совета Государственного университета управления прошёл Круглый стол «Менеджмент и маркетинг знаний цифровой трансформации высшей школы и научных организаций», в котором приняли участие представители Государственной Думы и руководство ГУУ.

Заседание открыл ректор ГУУ Владимир Строев, который выразил надежду на то, что кроме интересных обсуждений заседание приведёт к практическим выводам, которые можно будет использовать в дальнейшей работе. А фронт работ выглядит очень обширным. Владимир Витальевич поделился воспоминаниями о времени своей работы в Государственной инспекции по аттестации учебных заведений России, когда ему, как молодому специалисту, поручили курировать направление инноваций. В начале века казалось странным и немного смешным обсуждать внедрение в работу обыкновенной сегодня мобильной связи, а теперь у каждого в кармане есть нейросеть.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, академик РАН, доктор философских наук Олег Смолин вслед за Владимиром Строевым пожелал собравшимся интересной работы с практическими результатами. Он поделился мнением, что сегодня человечество переживает не только научно-техническую, но и социально-экономическую революцию. На ситуацию можно посмотреть с двух сторон. Владимир Путин сказал, что тот, кто владеет искусственным интеллектом – владеет миром. А Стивен Хокинг заявлял, что ИИ может поставить человечество под удар, ведь цели машин могут не совпадать с нашими. Сам Олег Смолин не видит для системы образования большой проблемы в распространении среди студентов таких технологий как ChatGPT, потому что наверняка скоро войдут в обиход программы распознавания результатов деятельности ИИ, но даже если этого не случится всегда останется простой и действенный метод проверки знаний – вопросы дипломнику. Олег Николаевич пообещал максимально способствовать реализации тех рекомендаций, которые будут выработанный на круглом столе.

Модератором круглого стола выступил Президент Ассоциации российских специалистов и экспертов менеджмента знаний «КМ Альянс» Олег Лавров, который рассказал о деятельности своей организации и отметил, что вопрос использования менеджмента знаний сегодня крайне важен – знания должны быть активом.

Представитель Российского Союза ИТ-директоров (СоДИТ) Борис Славин обратил внимание собравшихся на цифровую трансформацию с точки зрения документации, которая не совсем соответствует современным реалиям уже даже на стадии определения целей этого процесса. Необходим архитектурный подход к этому вопросу – сначала поставить правильные цели, а потом понять какие инструменты использовать для их достижения. Также он считает необходимым внедрение управления знаниями на уровне ведомственных указаний, закреплённых в соответствующей документации.

Заместитель председателя экспертного совета по информационным технологиям в образовании и науке при комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Тихомиров напомнил о былом скептическом отношении к цифровизации в области образования, говорил о нехватке публикаций на эту тему. Далее привёл интересную статистику о том, что в 1950 году показатель скорости удвоения знаний человечества составлял 100 лет, в 2015 году – уже 2 года, а сегодня, благодаря нейросетям, всего лишь 12 часов. Он обратил внимание на три блока знаний в университетах: административные, академические и учебный блок – знания студентов. Сейчас именно студенты создают и даже продают знания при помощи современных технологий. Владимир Тихомиров рассказал о западном и восточном опыте использования ChatGPT в образовании. В некоторых учебных заведениях занятия в аудиториях сведены к минимуму, а в зачёт идут не курсовые работы с переложением старых знаний, а новые знания, созданные при помощи искусственного интеллекта. Внедрение ИИ по значению можно сравнить с появлением конвейера или электрификацией. Запрещение этого инструмента в образовании отбросит Россию на обочину исторического процесса, допускать этого никак нельзя. А оперативному внедрению мешает негодная нормативная база и устаревшие законы. Тихомиров предлагает создать рабочую группу по анализу мировой и отечественной практики использования ИИ, в которую обязательно должны быть включены представители органов власти. А преподавателям он советует пройти курсы промт-инженеров, чтобы не отставать от студентов, которые их проходят самостоятельно.

Генеральный директор компании eLearning Center Елена Тихомирова рассказала о поведенческой науке в управлении знаниями, о человеческом факторе, иррациональном эмоциональном поведении и о когнитивных искажениях, влияющих на восприятие реальности. Она заверила, что необходимо использовать знания о поведенческой экономике в работе любых систем, иначе они будут долго развиваться. В качестве примера она привела портал Госуслуги, который добился повседневного применения потому что учитывал особенности людей.

Представитель компании Minervasoft Алексей Зобнин, который по совпадению как раз принимал участие в разработке Госуслуг, а также сервисов «Авито», QIWI, «Магнит» и многих других, отметил, что обучение не решает всех проблем, ведь знания забываются и быстро меняются, поэтому ИТ-технологии необходимы не только для сбора и организации знаний, но и для их доставки. Тот же ChatGPT или голосовые помощники могут использоваться ещё и таким образом. Если сейчас поисковые системы выдают десятки и сотни ссылок по запросу, то нейросети в будущем будут давать один конкретный ответ. Далее он представил корпоративные практики использования российских софтов для систем менеджмента знаний.

Подводя итоги круглого стола Олег Смолин согласился с тем, что запрещать использование нейросетей никак нельзя. «Тот факт, что искусственный интеллект победил Каспарова, не отменяет шахматные соревнования. Нужно использовать нейросети, но не заменять ими всё», – заявил академик. Однако, в любой технической революции всегда есть риски и надо пристальным образом к их изучить, чтобы человек не стал придатком собственных изобретений. Олег Смолин пообещал, что все озвученные на круглом столе предложения, просьбы и презентации программного обеспечения будут представлены в комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

