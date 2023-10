20.10.2023 Działania UE zmniejszające przedsiębiorcom obciążenia sprawozdawczością finansową i sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Paquete de reducción de cargas).

Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Zalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Podniesienie progów finansowych definiujących mikro, małe, średnie i duże jednostki w dyrektywie o rachunkowości

Zawarte w unijnej dyrektywie o rachunkowości progi finansowe, tj. suma aktywów bilansu i przychody netto ze sprzedaży, definiujące mikro, małe, średnie i duże jednostki, zostaną podwyższone o 25%. Wynika to z inflacji, która w ostatnich 10 latach osiągnęła 24,3% w strefie euro. Progi odnoszące się do liczby pracowników pozostaną niezmienione.

17 de enero de 2023 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę delegowaną zmieniającą dyrektywę o rachunkowości. Dyrektywa delegowana zostanie ogłoszona po upływie 2-miesięcznego terminu na ewentualny sprzeciw Rady UE i Parlamentu Europejskiego, który przypada na 19 grudnia.

Przesunięcie terminu wydania sektorowych ESRS i ESRS dla jednostek z państw trzecich

W unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG. Informacje te mają być sporządzane zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESRS).

17 de enero de 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji odraczającej termin wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich. Proponowana nowa datos hasta el 30 czerwca 2026 r.

Więcej informacji o tych inicjatywach znajduje się w komunikacie.

