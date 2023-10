Финансовые новости: Об изменении шага цены на фондовом рынке Московской биржи с 01 ноября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С целью повышения эффективности микроструктуры рынка акций Московская биржа в рамках ежеквартального пересмотра с 01 ноября 2023 года устанавливает новый шаг цены и параметр Decimals по списку ценных бумаг в следующих режимах торгов:

Режим основных торгов Т+ (“стакан” Т+2)

Режим торгов “Неполные лоты”

Режим торгов “Сектор ПИР* – Режим основных торгов”

Режим переговорных сделок (РПС)

Режим торгов “РПС с ЦК”

Режим торгов “Сектор ПИР – РПС”

Режим торгов “Сектор ПИР – РПС с ЦК”

Действующий подход к установлению шага цены был одобрен Комитетом по фондовому рынку Московской биржи.

Методология предусматривает:

размер шага цены может принимать значения (1,2,5) * 10N, где N – целое число;

количество диапазонов цены – 25, диапазонов ликвидности – 7;

для каждого диапазона ликвидности установлен рекомендуемый диапазон числа шагов цены в спреде;

максимально допустимое значение относительного шага цены – 1%.

Справочно:

При определении шага цены учитывается цена и ликвидность ценных бумаг. Оптимизация шага цены позволяет снизить время ожидания исполнения заявки по лучшей цене, а также стимулирует инвесторов к выставлению лимитных заявок в “биржевой стакан”. Улучшение качества биржевых торгов делает возможным применение стратегий алгоритмической торговли инвесторами в более широком спектре ценных бумаг, способствует повышению их ликвидности.

Ежеквартальный пересмотр шага цены осуществляется со второго квартала 2015 года.

* Сектор компаний повышенного инвестиционного риска



