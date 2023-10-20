Финансовые новости: На монете расцвел цветок (20.10.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 20 октября 2023 года выпускает в обращение памятные монеты «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация»:

— серебряную номиналом 3 рубля;

— из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей;

— из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Полнометражный мультфильм был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Это одна из вариаций сюжета о любви красавицы и чудовища. Над образами героев работал художник Леонид Шварцман.

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Описание монеты из драгоценного металла:

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.



На оборотной стороне монеты (каталожный № 5111-0493) расположено выполненное в цвете изображение сцены из мультфильма «Аленький цветочек»; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 7,0 тыс. штук.

Описание монет из недрагоценных металлов:

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монет: «25 РУБЛЕЙ», дата: «2023 г.».

На оборотной стороне:

— монеты из стали с никелевым покрытием (каталожный № 5715-0002) расположено рельефное изображение сцены из мультфильма «Аленький цветочек»; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»;

— монеты из медно-никелевого сплава с цветным покрытием (каталожный № 5015-0070) расположено выполненное в рельефе и цвете изображение сцены из мультфильма «Аленький цветочек»; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

Тираж монет:

— из стали с никелевым покрытием — 850,0 тыс. штук;

— из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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