Финансовые новости: Между Банком России и МВД России начнется онлайн-обмен информацией о мошеннических операциях

С 21 октября 2023 года сотрудники МВД России смогут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка России. С этого дня вступает в силу закон об информационном обмене двух ведомств, который позволит усилить противодействие кибермошенникам.

Согласно закону, порядок электронного взаимодействия определяется соглашением между сторонами. Предусматривается, что после обращения пострадавшего сотрудники МВД России вправе запросить у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки. Благодаря режиму «одного окна» получать информацию, необходимую для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, станет возможно в максимально сжатые сроки. Обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

Сведения, которые регулятор получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций.

Фото на превью: Yurchanka Siarhei / Shutterstock / Fotodom

