Финансовые новости: В сентябре был выдан рекордный объем ипотеки

Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%). При этом объем выданной за месяц рыночной ипотеки (это в основном вторичный рынок) снижался, а на первичном рынке — с субсидируемыми ставками — резко вырос. Спрос был дополнительно подстегнут тем, что граждане хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.

Потребительское кредитование, напротив, существенно замедлилось (до +1,5% с +2,4% в августе) из-за роста ставок и ужесточения макропруденциальных требований. Компании в сентябре продолжили предъявлять повышенный спрос на кредиты — портфель вырос на 2,0% после увеличения на 1,7% в августе. Средства населения на счетах в банках росли темпами, сопоставимыми с августом (+1,0% в сентябре по сравнению с +0,8% в августе). В условиях роста ставок продолжился переток средств с текущих счетов на срочные вклады (в основном краткосрочные). Корпоративные средства умеренно выросли (+0,7%). Прибыль банков за месяц составила 296 млрд рублей, что на 16% ниже результата августа. На итогах сентября отразилось сокращение доходов от переоценки иностранной валюты и увеличение стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2023 года». Фото на превью: Stanislav71 / Shutterstock / Fotodom

