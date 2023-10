Физтех занял первое место в рейтинге предпринимательских университетов и бизнес-школ в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Аналитический центр «Эксперт» выпустил шестую волну исследования российских предпринимательских университетов и бизнес-школ и соответствующий рейтинг на 2023 год: МФТИ занял в нем первую строчку, поднявшись с почетных второго и третьего мест. Согласно подсчетам, выпускники Физтеха основали более 250 стартапов, совокупные инвестиции в которые составили 3 387 млн долларов.

Рейтинг как часть проекта по оценке преобразований в сфере науки и образования учитывает публикационную активность университетов, способность создавать и внедрять инновации и выпускать из стен вуза технологических предпринимателей глобального уровня. В него вошли 49 университетов из 16 городов России, а конкуренция усилилась включением в список недавно созданных вузов и вузов экономического профиля.

Также МФТИ вошел в срез университетов по бизнес-образованию. В них основатели стартапов получали образование по направлениям экономики, бизнеса и управления. Физтех занимает в нем 14-е место, не первый год активно развивая предпринимательскую экосистему: университет является оператором федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», выпускников успешно готовят кафедра технологического предпринимательства МФТИ+Сколково и Физтех-школа бизнеса высоких технологий, для студентов работает Офис студенческого предпринимательства.

