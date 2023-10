Студенты НГУ заняли призовые места на соревнованиях по ирландским танцам в Красноярске

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ежегодные соревнования по спортивным ирландским танцам Open Feis 2023 состоялись в Красноярске на прошлой неделе. Студентка 3 курса Экономического факультета Новосибирского государственного университета Варвара Лебединская и студент 2 курса Физического факультета НГУ Вячеслав Щербак показали высокий уровень подготовки и заняли почти все призовые места в различных номинациях. Ребята занимаются в студии исторического и ирландского танца при НГУ «Медиваль».

– Соревнования по ирландским танцам в Сибири проходят несколько раз в год в разных городах региона. Называются они «феши», от гэльского слова «feis» – фестиваль. Феш в Красноярске проходит раз в году, и воспитанники нашей студии участвуют в нем с 2011 года. В этом году участников было немного, около 100 человек, из городов Сибири: Томска, Кемерово, Омска, Ачинска и Тюмени. В этом году наши ребята, Вячеслав и Варвара, выступили на высоком уровне. Они занимаются у нас всего год, но уже делают успехи. У Вячеслава есть опыт участия у в соревнованиях в разных городах Сибири. А для Варвары это первый опыт участия в таких танцевальных состязаниях – ранее она выступала на фестивале «Студенческая весна». Ребята очень серьезно готовились к этим соревнованиям, потому и добились отличных результатов, – рассказала балетмейстер Управления молодежной политики и воспитательной работы МПВР НГУ, руководитель студии «Медиваль» Ольга Фиалко.

Каждый танец оценивался отдельно. Ребятам удалось собрать большую «коллекцию» медалей. Варвара завоевала две медали за второе место и пять – за третье, а Вячеслав – три за первое место и по одной – за второе и третье. Кроме того, молодой человек завоевал кубок за первое место, как лучший танцор своей категории.

— Для меня это уже пятые соревнования, в этом году участников было немного, около ста человек, из нескольких городов Сибири. Все это время я выступал в категории новичков, чтобы подняться на уровень выше, нужно получить призовое место по каждому танцу отдельно. В Красноярск я отправился с целью закрыть свои оставшиеся танцы в начальной категории, и это мне удалось. Готовился к этим соревнованиям ответственно, но без фанатизма. Результатами очень доволен. Я поднялся на ступеньку выше и получил право танцевать на следующем уровне с более сложной техникой и соревноваться с более опытными соперниками, а также расти от новичка, из категории которого я вышел в результате этой поездки, до чемпиона, – поделился своим успехом Вячеслав Щербак.

