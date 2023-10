Преподаватели СПбГАСУ посетили Международный форум 100+ Technobuild

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – С докладом выступает Дарья Денисихина

Преподаватели СПбГАСУ посетили Международный строительный форум и выставку 100+ Technobuild 2023. Мероприятия состоялись в Екатеринбурге с 3 по 6 октября.

Выставка традиционно включала в себя все направления строительства, проектирования и развития городской среды. Это место встречи девелоперов, застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей материалов и технологий, подрядных организаций, представителей органов власти и научного сообщества.

Дарья Денисихина, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, выступила на круглом столе «Инженерные системы зданий, включая высотные. Цифровые технологии в инженерных системах» с докладом «CFD-моделирование микроклимата. Когда необходимость, а когда необоснованная роскошь».

Инна Суханова, декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства, и Денис Нижегородцев, директор лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве, посетили Российский форум BIM-технологий, который проходил в рамках выставки, и провели переговоры с лидерами ТИМ-рынка о сотрудничестве в рамках образовательных и научных мероприятий.

Денис Нижегородцев отметил: «Нам удалось ознакомиться с последними отечественными разработками в области информационного моделирования зданий. Понравилось, что выступления представителей органов власти, проектных компаний, разработчиков программного обеспечения затрагивают самые актуальные темы по внедрению ТИМ и получению выгоды от него для строительной сферы».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI