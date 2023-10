Представители Дона встретились в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 октября в Центре информационных технологий Государственного университета управления прошел Первый Форум донской молодежи «Донская земля – твоё будущее», организованный РОО «Землячество ростовчан «Донская станица» при поддержке ГУУ.

В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти Ростовской области, крупных предприятий, лидеры молодежи и заинтересованные студенты московских вузов, которые приехали из Донского края.

С приветственным словом к собравшимся выступил ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

«Неслучайно форум донской молодежи проходит именно в нашем университете. В ГУУ учатся ребята из разных регионов, но не каждый регион возглавляет наш выпускник. Сейчас насчитывается пять действующих губернаторов-выпускников ГУУ, в том числе и губернатор Ростовской области Владимир Голубев. Хочу отметить, что он не просто выпускник, а человек, который предан университету, всегда тепло вспоминает о вузе и любит его. Кроме того, много наших выпускников работает в регионе. ГУУ является во многом эксклюзивным вузом, который более 100 лет готовит специалистов, умеющих управлять. Сейчас большой спрос на профессиональных управленцев, поэтому вы можете построить карьеру в любой точке страны. И я желаю вам добиться своих целей, реализовать свои планы и не забывать свои корни».

Председатель РОО «Землячество Ростовчан «Донская станица» в г. Москва Сергей Липовой рассказал об истории землячества и целях форума.

«Это первый масштабный форум донской молодежи, который будет проводиться ежегодно. Цель нашей встречи – объединить молодежь Донского края, познакомить вас друг с другом и теми перспективами, которые вас ждут на родной земле. Не зря говорят, что «где родился – там и пригодился». Желаю вам, чтобы по завершению форума каждый вышел с четким вектором карьерного роста и дальнейшей жизни».

В завершении речи Сергей Липовой вручил благодарности активным членам РОО «Землячество Ростовчан «Донская станица» Сергею Чуеву, Дмитрию Березуцкому, директору ООО «Вологодские озера» Константину Садоведову, программному директору Точки кипения ГУУ Анне Хаустовой, руководителю проекта ПАО «ИЛ» Андрею Титову.

О важности любви к родной земле и перспективах, которые ждут дома молодых специалистов, рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Прекрасная идея собрать вместе молодых ребят из Ростовской области, которые получают образование в Москве. Это большая группа столичной молодежи, которая, говоря парламентским языком, является фракцией с явным потенциалом и перспективой. От лица законодательной власти Ростовской области хочу сказать, что мы гордимся вашими успехами и ждем вас домой, чтобы вы могли применить полученные знания и навыки на благо донской земли. Неслучайно мы собрались в ГУУ, ведь именно это учебное заведение оканчивали многие руководители, имеющие большое значение для развития Ростовской области».

Приветственный адрес от лица Губернатора Ростовской области Владимира Голубева зачитал Председатель комитета по Молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

«Молодежь является самой инициативной частью нашего общества и двигателем прогресса. Правительство донского края ведет активную работу по привлечению молодежи на предприятия региона, а также непрерывно совершенствует систему социальных лифтов, направленную на поддержку молодых специалистов. Уверен, что полученные знания обеспечат вам достойную работу и помогут найти свое место в жизни».

В рамках форума прошло несколько пленарных заседаний, на которых обсуждали перспективы молодых специалистов в разных сферах деятельности родного региона.

О возможностях и перспективах развития в Ростовской области собравшимся рассказали депутат Государственной Думы РФ от Ростовской области Лариса Тутова, Советник мэра города Москвы, Профессор кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления, доктор экономических наук, вице-президент Общероссийской общественной организации «Российская муниципальная академия» Владимир Зотов, Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, ректор корпоративного института Торгово-промышленной палаты России Анна Палагина, председатель правления МОО «Работающая молодежь Юга» Иван Горелов, генеральный директор АП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков, директор дирекции спецкомплексов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Владимир Карагодин, директор ООО «Вологодские озера» Константин Садоведов и другие представители донского края.

Отметим, что в Центре информационных технологий ГУУ находится одна из самых активных Точек кипения России, которая 19 октября отметила 4 года со дня начала работы!

