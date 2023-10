По инициативе преподавателей ГУУ будет создано Всероссийское движение «Волонтеры местного самоуправления»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 октября в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось заседание Организационного комитета Всероссийского движения «Волонтеры местного самоуправления».

В мероприятии приняли участие представители общероссийских общественных организаций, кафедр «Государственное и муниципальное управление» ведущих вузов Москвы и администраций городов. Модератором встречи выступил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.

В рамках встречи доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, председатель Совета директоров АНО «Институт развития местных сообществ» Сергей Кочнев выступил с инициативой по созданию Всероссийского движения «Волонтеры местного самоуправления», которое будет направлено на поддержку развития местного самоуправления и формирование навыков участия граждан в принятии решений на местном уровне. Участники обсудили порядок организации и взаимодействия с общероссийскими и межрегиональными общественными организациями и информационную поддержку движения.

Советник при ректорате ГУУ, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев отметил, что «сегодня в России существует множество направлений развития волонтерского движения, в том числе сейчас активно развивается добровольчество на местном уровне. Создание Всероссийского движения «Волонтеры местного самоуправления» позволит обобщить лучшие добровольческие практики, а также объединить людей в решении вопросов местного значения».

«Главный смысл сегодняшних изменений, формирующих единство публичной власти, – их четкая ориентированность на конкретных жителей нашей страны. Именно с этой целью мы даем старт движению «Волонтёры местного самоуправления. Очень надеемся, что их безвозмездный труд даст возможность не только заниматься просветительской деятельностью, но и поможет нам лучше слышать и понимать наших сограждан», — подчеркнул Сергей Морозов.

Новое Всероссийское движение «Волонтёры местного самоуправления» создано с целью поддержки инициатив на местном уровне. Волонтёры будут активно участвовать в развитии институтов местного самоуправления и поддерживать участие граждан в его осуществлении. Волонтёрское движение будет заниматься популяризацией идей добровольчества, информированием граждан о деятельности органов местного самоуправления, вовлечением граждан в общественно-значимые проекты и инициативы.

Члены движения будут иметь право представлять волонтёрское движение во взаимоотношениях с гражданами, органами государственной власти и местного самоуправления и организациями. Волонтёры местного самоуправления будут работать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, а также принятым Положением.

