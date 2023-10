Политехники стали триумфаторами чемпионата «Opportunity Cup 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 октября 2023 года состоялся финал Всероссийского кейс-чемпионата по инженерному делу «Opportunity Cup 2023», организатором которого выступил НИЯУ МИФИ. Студенты 2 курса магистратуры Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ одержали победу. Финал кейс-чемпионата проходил в Москве, площадкой для мероприятия стал «Атомстройэкспорт». Помимо команд политехников, в кейс-чемпионате принимали участие ребята из вузов со всей страны, причем не только из центрального региона, но и из самых удаленных её уголков.

Командой-победительницей инженерного трека стала команда «бибс», в которую вошли Дмитрий Новиков, Глеб Иванов, Максим Смотрин и Денис Коваленко. Второе место заняла сборная команда «Schemers», организованная студентами Высшей школы машиностроения (ВШМ) и ВШАиР, в состав которой вошли студенты 1 курса магистратуры: Никита Кузнецов и Евгения Кузнецова (оба — ВШМ), Никита Чамара и Семён Суров (оба — ВШАиР).

«Для нашей команды это уже не первый победный кейс-чемпионат, но все равно каждый раз во время объявления результатов невероятно волнительно. Организаторами чемпионата нам была поставлена задача по разработке БПЛА для строительных работ на новой площадке в Усть-Куйге (Республика Саха) компании „Росатом“. Наше решение заключалось в БПЛА, инновацией в котором было применение суперконденсаторов», — поделился Дмитрий Новиков.

Жюри чемпионата — представители различных компаний-партнеров инженерной отрасли. После подведения итогов они дали студентам развернутую обратную связь, разобрав с каждой командой сильные и слабые стороны их проектов.

«Было интересно побывать в офисном здании компании „Атомстройэкспорт“, а также пообщаться с людьми, для которых развитие науки является непосредственной работой. Члены жюри озвучили нам свое мнение по поводу нашего проекта, которое, я уверен, мы учтем в своих будущих работах», — отметил Максим Смотрин.

