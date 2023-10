Команда студенческого совета посетила Всероссийский инженерный форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Слева направо Таисия Фирсенко, Леонид Николаев, Екатерина Ковальская, Кирилл Елисеев и Иван Барановский

Члены студенческого совета СПбГАСУ приняли участие во Всероссийском инженерном форуме «Сила платформы», проходившем 18 октября в Москве.

СПбГАСУ представляли Леонид Николаев, Кирилл Елисеев, Таисия Фирсенко, Екатерина Ковальская и Иван Барановский.

«Сила платформы» – крупнейший всероссийский форум, посвящённый инновациям в сфере проектирования, цифровизации и создания инженерных экосистем. Его участниками стали около 650 человек в Москве и 5000 зрителей онлайн.

Организатор мероприятия – АО «Нанософт», российский разработчик в области САПР/ТИМ-решений. Именно эта компания является создателем всем известной платформы для проектирования «nanoCAD».

«Программа форума была очень насыщенной и интересной. Мы посетили множество лекций спикеров таких компаний, как ГК “Росатом”, “Сбер”, “Яндекс”, ПАО “Газпром нефть” и других крупных корпораций. Особенно запомнилась презентация долгожданной программы “nanoCAD BIM Архитектура”», – рассказал председатель студенческого совета, студент четвёртого курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства Леонид Николаев.

Организаторы форума были рады видеть студентов СПбГАСУ на своём мероприятии. Помимо ценного опыта и новых знаний, обучающиеся получили памятные подарки от компании «Нанософт».

