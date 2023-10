Команда КВН из ГУУ стала финалистом Центральной лиги Москвы и Подмосковья

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 октября 2023 года в Московском молодёжном центре «Планета КВН» состоялся второй полуфинал Центральной лиги Москвы и Подмосковья, в котором команда из ГУУ Творческое объединение «14/35» одержала уверенную победу.

Команды сыграли пять конкурсов: Приветствие, Импровизация, Шутки про…, Домашнее задание и Музыкальный ход.

«14/35» захватила лидерство уже в Приветствии и не уступала его до самого конца, окончательно разгромив соперников в двух завершающих конкурсах, в которых ей удалось заработать максимум баллов.

По результатам игры команда из ГУУ с отрывом в 10 баллов прошла в финал главной московской лиги КВН.

Итог игры:

Творческое объединение «14/35», ГУУ, Москва — 148 баллов

«Девятая Планета», РУДН, Москва — 138 баллов

«Ближе к детям», МАУ ДО Дом детского творчества Октябрьского района, Екатеринбург — 137 баллов

ГГВП, ТОГУ, Хабаровск — 132 балла

Поздравляем ребят с успешной игрой и проходом в финал!

