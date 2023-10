Итоги масштабного Финала Всероссийского ИТ – фестиваля RuCode

Source: MIL-OSI Russian Language News

Определены победители Финала фестиваля RuCode по 2 трекам: Искусственный интеллект и Алгоритмическое программирование. В число победителей и призеров вошли школьники и студенты из Саратовской, Московской, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, Ульяновской, Мурманской, Волгоградской, Красноярской, Томской и Курской областей, Удмуртской республики, республик Башкортостан, Татарстан, Карелия и Кыргызстан, Пермского Приморского и Краснодарского края.

Финал фестиваля был организован на очных площадках в 23 регионах России и городе Бишкек, Кыргызской республики. Самая крупная площадка – Столица фестиваля, развернулась в новом кампусе Уральского федерального университета в Екатеринбурге. 14–15 октября здесь собрались эксперты в сфере искусственного интеллекта и алгоритмического программирования со всей России. Генеральный партнером Столицы фестиваля выступила экосистема для бизнеса «Контур».

«За четыре года – это уже седьмой фестиваль, впервые у RuCode появилась “Столица”, каждый год “столицей фестиваля будет один из городов организаторов, в этом году – это Екатеринбург, кампус Уральского федерального университета. Невероятное удовольствие от той энергии, которая здесь царит! Масштабный мероприятие состоялось благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства спорта РФ, Федерации спортивного программирования России. Огромное спасибо партнерам и 24 соорганизаторам RuCode — всем, кто с полной самоотдачей готовил финал соревнований по алгоритмическому программированию», – Алексей Малеев, директор ВШПИ МФТИ, руководитель программного комитета RuCode.

За два дня в масштабном мероприятии приняло участие около трёх тысяч человек. Первый день был посвящен искусственному интеллекту. Участников ждала насыщенная программа: научно-популярная конференция по искусственному интеллекту, на которой выступили специалисты компаний «Яндекс», «Сбер», госкорпорации «Росатом», VK и других; очная защита лучших решений чемпионата по искусственному интеллекту, выставка ИТ-компаний, ярмарка вакансий, мастер-классы, экскурсии по кампусу и в офисы ИТ-компаний в Екатеринбурге.

«Сегодня исторический момент, – 9,5 лет назад именно наш университет принимал финал чемпионата мира по компьютерному программированию. И сейчас мы вновь встречаем у себя специалистов в области ИТ высшего разряда. Это происходит в нашем новом кампусе — центре цифровой трансформации, который создается по национальному проекту «Наука и университеты», – Дмитрий Бугров, первый проректор Уральского федерального университета.

Первый проректор вуза также выразил признательность всем партнерам фестиваля. Ими стали крупнейшие на Урале компании, где востребованы различные специалисты в области цифровых технологий.

Во второй день фестиваля состоялся заключительный контест по алгоритмическому программированию. В течение пяти часов команды участников решали задачи по алгоритмическому программированию и зарабатывали очки. В очном формате чемпионат проходил на 24 площадках по всей стране. Среди которых Московский физико-технический институт, Университет Иннополис, Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Томский государственный университет и другие ведущие университеты России. Всего в чемпионате приняло участие 471 команда из 43 регионов РФ — в общей сложности около 1218 человек.

RuCode – это аккредитованные всероссийские соревнования по спортивному программированию, это позволяет победителям и призерам получить свой первый спортивный разряд и прибавить его к своим достижениям, который будет учтен не только будущими работодателями, но и вузами, в которые они планируют поступать или уже обучаются, а также как дополнительный стимул для личностного роста.

Результаты контеста для участников со всей страны озвучил директор ВШПИ МФТИ, руководитель программного комитета фестиваля Алексей Малеев. В режиме реального времени можно было наблюдать как формируются списки призовых мест в таблице.

Как отметили представители крупных компаний-партнеров фестиваля «Яндекс», «Сбер», «Контур», госкорпорации «Росатом», VK – в постоянно меняющихся условиях жизни важно, чтобы Уральский федеральный университет и другие вузы быстро взаимодействовали с бизнесом. Поскольку такое тесное сотрудничество бизнеса и образования дает синергетический эффект, полезный всем участникам процесса. Студенты получают востребованные навыки от практикующих экспертов, вузы — талантливых студентов, а сфера IT — сильных кандидатов на рынке труда.

