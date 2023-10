Иностранные учёные и профессора в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого всегда активно поддерживает программы международной академической мобильности. Иностранные профессора продолжают трудиться в Политехе и сейчас, несмотря на сложную геополитическую обстановку. В этом году трудовые договора заключили 179 иностранных научно-педагогических работников из 40 стран мира. В конкурсном отборе активно участвуют научно-педагогических работники из стран БРИКС +: Китая, Индии, Ирана, Египта, Аргентины и др.

«Политех активно развивает сотрудничество с дружественными странами, — отметил начальник Управления международного сотрудничества СПбПУ Владимир Хижняк. — Ведущие учёные из этих стран заключают с университетом трудовые договоры, читают инновационные курсы, занимаются научной деятельностью, в том числе работают по мегагрантам, содействуют развитию образовательного и научно-технического сотрудничества с университетами и компаниями своих стран».

В этом году иностранные преподаватели работают во всех институтах Политеха. Вот только несколько примеров. В Высшей школе атомной и тепловой энергетики доктор Мандал Прасенжит из Индии на международной программе будет читать курс «Возобновляемые источники энергии». В Высшей школе передовых цифровых технологий доктор Амарджит Сингх из Индии руководит аспирантами по направлению «Управление качеством продукции. Стандартизация, организация производства». На международных программах в Высшей инженерно-экономической школе доцент Даняли Сара из Ирана читает курсы «Мировой рынок капитала», «Оценка рисков в международной торговле», «Бюджетирование в профессиональной сфере» и др. В этой же школе на международных программах будет работать и доктор Мукеш Кумар Баруа из Индии.

Успешно трудится в Высшей школе международных отношений доцент Ван Цзюнтао из КНР, имея существенную педагогическую нагрузку, она активно занимается научной деятельностью, а также ведёт большую общественную работу.

В Политехе работают и ведущие учёные из стран СНГ. Так в Институте электроники и телекоммуникаций трудятся доктора наук из Армении Паргев Аветисян, Эдуард Казарян, Арк Саргсян. В Институте биомедицинских систем и биотехнологий — доценты Арман Аветян, Лерник Унанян. В Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли — доктор наук Мариам Восканян, доцент Мариам Момджян. Из дружественной Беларуси в Инженерно-строительном институте работает доктор наук Александр Щур, в Институте машиностроения, материалов и транспорта — доктор наук Леонид Сиваченко. В институте электроники и телекоммуникаций — доктор наук Александр Смирнов. Ведущие учёные из Казахстана, Узбекистана, Киргизии также трудятся в институтах университета.

В настоящее время Правительство Российской Федерации заинтересовано в том, чтобы талантливые иностранные выпускники российских вузов оставались и трудились в России, о чём свидетельствует ряд постановлений, указов и изменений в трудовом законодательстве. Институты СПбПУ привлекают талантливую молодежь — иностранных выпускников аспирантуры и аспирантов старших курсов — к научной и преподавательской деятельности. Так, защитивший в этом году кандидатскую диссертацию Басати Панах Мехди из Ирана читает на международных образовательных программах в Высшей школе энергетического машиностроения такие курсы как «Паровые и газовые турбины», «Парогазовые ТЭС» и другие. Кроме этого, он активно содействует развитию сотрудничества между Политехом и ведущими иранскими вузами. В Высшей школе высоковольтной энергетики активно занимается научной деятельностью аспирант из Шри-Ланки Нилан Джайасингхе, исследуя нестационарные релаксационные процессы в новых термопластичных полиимидах и проводя практические занятия.

Зарубежные сотрудники Политеха не только читают интересные лекции, проводят научные исследования, публикуют совместные статьи, но и пишут учебные пособия, разрабатывают курсы для платформ дистанционного обучения, способствуют развитию у студентов навыков эффективной научной коммуникации с коллегами, знакомят с зарубежными технологиями обучения.

