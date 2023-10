Дайджест #ГУУговорит: 5*

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Главным мирным событием минувшей недели стал Международный форум «Один пояс – один путь» в Пекине, в котором принял участие Владимир Путин. В связи с этим эксперты Государственного университета управления активно обсуждали взаимоотношения России и Китая. Среди других тем дайджеста #ГУУговорит встречаются как сугубо прагматичные – цены на жильё, автокредиты, способы снижения оплаты услуг ЖКХ – так и достаточно неожиданные рассуждения об уместности религиозных символов на банкнотах.

— Проректор ГУУ Павел Павловский на первом форуме «Креаторика» высказал мнение об образовании в области креативной индустрии. «Креативная индустрия – это те же технологии, тот же бизнес. То, что продается – всегда рассчитывается. Да, у креативщиков есть икра божья, но технологии в сфере используются обычные. Обучать людей для креативной индустрии нужно так же, как и другим профессиям», – уверен проректор.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Галина Сорокина рассказала о необходимости кредитования Россией других стран. Экономист считает, что формирование блока сателлитов невозможно без денежных вливаний, и отдача от этих инвестиций не всегда имеет быстрый финансовый результат, зачастую это вопросы безопасности и долговременных партнерских отношений между странами.

— Также Галина Сорокина рассказала стоит ли ждать газового кризиса в Европе. «Опыт прошлого года заставил европейские страны в ускоренном порядке заняться закачкой газа в хранилища, которые по состоянию на сегодняшний день заполнены более чем на 97%, что выше аналогичных показателей прошлого года более чем на 9%. Плюс ко всему мощности по регазификации задействованы чуть более чем наполовину, соответственно газового кризиса вряд ли стоит ожидать», – констатирует Галина Сорокина.

— Ещё Галина Сорокина заявила о лидерстве России на мировом рынке зерна. По её подсчётам отечественное зерно сейчас занимает более 19,5% мирового рынка, в то время как у ближайших конкурентов, США и Канады, по 13% Санкционные преграды были преодолены использованием сухогрузов третьих стран, а развитие агротехнологий позволило увеличить объём производства и разнообразить ассортимент сортов.

— Помимо этого Галина Сорокина рассуждает о религиозных символах на купюрах РФ. «Несмотря на то, что Россия является светским государством и церковь отделена от власти, религиозные символы являются частью истории России и частью национального культурного кода и отказ от размещения на гербах, картинах, денежных знаков православных святынь является нелепой попыткой заигрывания с либеральным меньшинством», – полагает экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева совместно с другими экспертами рассказала о выгодах и рисках покупки недвижимости за рубежом. Экономист предупредила, что сейчас инвестиции в зарубежную недвижимость сопряжены с рядом рисков: ведь для европейской, азиатской и ближневосточной недвижимости существуют различные режимы правового регулирования, даже в трактовке международного права. Поэтому самостоятельное приобретение недвижимости почти невозможно.

— Кроме того, Наталья Казанцева рассказала, как меньше платить за услуги ЖКХ, если в доме холодно. Это возможно, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов, а коммунальные службы не включили отопление или сделали его слишком слабым, и в доме холоднее положенных по норме 20 градусов.

— Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко говорит о причинах задержки наземной операции в секторе Газа. Израиль даёт время на эвакуацию мирных жителей и тщательно планирует операцию. «Тактические успехи ХАМАС, продемонстрированные в момент нападения, показали сильные стороны этой организации и необходимость их учета при планировании наземной операции», – напоминает Игорь Поляченко.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал о возможности передачи Киеву замороженных активов РФ. Такая операция со стороны западных стран будет незаконной. «Им будет гораздо выгоднее самим выплачивать помощь Украине, чем пытаться использовать наши активы. Это подорвет веру в западную финансово-экономическую инфраструктуру, она будет восприниматься как токсичная. В итоге потери будут несопоставимо большие», — заметил экономист.

— Ещё Максим Чирков объяснил, какой кредит выгоднее для покупки автомобиля. «Автокредит намного выгоднее. Кредит под залог имущества обходится дешевле, чем потребительский, беззалоговый. Автокредит — это очень удобно. Поскольку у очень большого количества россиян автомобиль — единственно возможное залоговое имущество», — объясняет эксперт.

— Также Максим Чирков развёрнуто комментирует перспективы проекта «Один пояс – один путь». «Китайская экономика растет на мировом спросе, но чтобы такая возможность сохранялась и в будущем, Пекин и продвигает подобные инициативы. На мой взгляд, происходит формирование новой модели международного сотрудничества, которое не зависит от политических настроений элит той или иной страны», – заявил экономист.

— Кроме того, Максим Чирков прокомментировал предложение Минэкономразвития по ужесточению требований к присвоению звёзд российским отелям. Эксперт признал инициативу нужной и своевременной, так как внутренние туристические потоки заметно возросли, а недоверие к качеству обслуживания в отелях среди наших туристов всё ещё сохраняется.

— Также Максим Чирков рассказал почему Казахстан запретил ввоз ряда товаров в Россию. «Казахстан многое экспортирует не только в Россию, но и через Россию. Товарооборот довольно большой. Для стран, тесно связанных с Россией, сотрудничество с нашей страной очень важно. От этого во многом зависит их экономический рост. Им важно быть посредником и на этом зарабатывать. При этом республика не хочет ссориться и со странами Запада», – пояснил эксперт.

— Помимо этого Максим Чирков назвал призывы инвесторов ограничить объёмы госкредитования Белоруссии давлением на соседей. «У нас существует Союзное государство России и Беларуси, надежность финансовых инструментов должна безусловно обеспечиваться. Я не думаю, что ситуация критична, поскольку экономика Союзного государства пришла к достаточно динамичному развитию. Уверен, что обязательства по всем видам облигаций, выпущенным участниками Союзного государства, будут выполнены», – заверил экономист.

— Большое распространение в СМИ (свыше 130 публикаций!) получило высказывание Максима Чиркова о настоящей стоимости рубля. Он считает, что в скором будущем курс доллара опустится до 80 рублей. По его мнению, потенциально возможный в ближайшие месяцы и годы курс больше зависит не от действий Банка России, а от проблем в западных экономиках.

— Профессор ГУУ, член Общественного совета при МВД России Владимир Волох принял участие в программе «Сигналы точного времени» на «Радио России» на тему изменений условий получения гражданства.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал об особенностях туристических потоков в Россию и планах правительства по отмене туристических виз для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии в 2024 году. «Заключение межправительственных соглашений об отмене туристических виз откроет новые возможности путешествий для российских граждан, для которых относительно массовым направлением из пяти указанных стран до недавнего времени была Малайзия», – считает эксперт.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов оценил уровень партнёрских отношений России и Китая. «Наши страны — стратегические партнеры, и это проявляется не просто на словах. Сейчас это уже не только российский экспорт сырья в Китай и импорт в РФ потребительской продукции. Активно развиваются научно-техническое сотрудничество, транспортные проекты, кооперация в сфере сельского хозяйства», – заявил эксперт.

— На ту же тему Константин Андрианов высказывается в другом издании. «Китай уже стал первым торговым партнером России, а РФ уже на шестом месте среди ведущих торгово-экономических партнеров Китая. И, учитывая набранный ход динамики развития наших связей, вхождение России в топ-5 ведущих торговых партнеров Китая совсем не за горами», – уверен эксперт.

— Также Константин Андрианов рассказал, что будет, если доллар пробьет отметку в 150 рублей и выше? ««Скорее всего, за ценами на продукты питания правительство РФ будет осуществлять какой-то мало-майский контроль, но стоимость стиральных машин, квартир или машин никто сдерживать не будет», – предположил экономист.

— Кроме того, Константин Андрианов заявил, что российским экспортёрам выгодно продавать валютную выручку. «Не выгодна обязательная продажа валютной выручки лишь экспортерам, которые кредитуются в инвалюте. Но это и хорошо. Действие президентского Указа об обязательной продаже валютной выручки будет способствовать уходу компаний от валютных кредитов в рублевые, что будет дополнительной поддержкой российскому рублю», — объяснил Константин Андрианов.

— В то же время Константин Андрианов скептически высказывается об эффекте, вызванном указом о продаже валютной выручки: «Ни о каком реальном укреплении рубля после указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами говорить не приходится».

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о товарообороте между Россией и Китаем. «К ключевым категориям потребительских товаров относятся бытовая электроника и автомобили, отечественный спрос на которые еще далек от насыщения. Также активным спросом на российском рынке пользуются китайские полупроводники. В целом, на Китай уже приходится около половины совокупного российского импорта», – поведал экономист.

— Также Евгений Смирнов прокомментировал намерения США вводить санкции против перевозчиков российской нефти. Рынок вряд ли испытает существенные колебания объемов поставок и цен, считает эксперт. Однако в конечном итоге, по его словам, эффект будет обратным: на рынке фрахта останутся только те перевозчики, которые уже значительно преуспели в обходе санкций.

— Вместе с коллегой из ГУУ, экспертом Управления международного сотрудничества Александром Рудым Евгений Смирнов комментирует ситуацию в банковской системе США. Евгений Смирнов уверяет, что экономике США удалось избежать рецессии, однако наблюдаются точечные банкротства, которые в будущем приведут к усилению государственного контроля банковского сектора, и отрасль, видимо, ожидает новая волна консолидации на основе слияний и поглощений. Александр Рудой обращает внимание на то, что инвесторы ищут возможности выхода из высокорискованных финансовых активов и переходят в менее рискованные и более короткие по срокам, которые одновременно являются и менее доходными, например, казначейские облигации.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов указал на преимущества цифрового рубля на примере страховых компаний. Перечисление цифрового рубля на электронный кошелек фактически будет означать заключение контракта. «Не будет необходимости в сборе документов страховым агентом, пересылки их в центральный офис, проверке и акцептовании, оформлении полиса и его передачи страхователю», – уверяет экономист. В качестве примера он назвал задержку авиарейса, при которой клиент автоматически получает страховку, как только информация о задержке загорается на табло аэропорта.

— Также Николай Кузнецов комментирует решение Минфина РФ о расширении сферы валютного контроля. «Формирование консолидированной отчетности позволит регулятору получить реальную картину движения валюты по счетам экспортеров. Кроме того, она же является и довольно жестким механизмом контроля за исполнением требований закона о продаже валютной выручки. Уже не получится «припрятать» часть денег или выполнить закон формально, продав валюту самому себе (точнее своей «дочке») по сходной цене», – считает эксперт.

— Ещё Николай Кузнецов сравнивает современную Россию с Россией 1990-х. Несмотря на определённые сходства, такие как падение курса рубля, перестройка экономики и разбалансирование бюджета, эксперт смотрит на ситуацию позитивно. «Сегодня наша страна имеет несравнимо более эффективную экономическую структуру, чем это было в 1990-х годах. Российские предприятия оказались эффективны и конкурентоспособны даже несмотря на беспрецедентное внешнее давление. В короткие сроки был налажен «параллельный» импорт, освоены новые логистические цепочки как для импорта, так и для экспорта».

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова дала прогноз в каких регионах можно ожидать скидок на жильё. «По итогам 2022 года в Ленинградской области приходилось 43 новых квартиры на тысячу жителей, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области – более 30 квартир на тысячу человек. В этих регионах можно говорить об избытке новостроек и ожидать скидок от застройщиков. Но это не Москва, которая хотя и лидер среди российских городов по количеству строящегося жилья в абсолютных цифрах, но на тысячу человек здесь всего 20 новых квартир», – разочаровала москвичей Светлана Сазанова.

А студенты ГУУ ничем не разочарованы, они живут в замечательном общежитии на территории кампуса, а когда закончат учёбу и устроятся на хорошую работу, смогут купить квартиру даже без скидок. Но это мы очень далеко в будущее заглянули, а для начала просто хорошо отдохните на выходных.

