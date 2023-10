В МПА СНГ обсудили взаимодействие с вузами педагогического профиля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и Председатель Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской обсудили с ректором Андижанского государственного педагогического института (Узбекистан) Бахтиером Расуловым перспективные направления сотрудничества и участие в совместных научных мероприятиях на площадке Ассамблеи.

Беседа состоялась в Таврическом дворце — в преддверии очередного заседания Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ. Генеральный секретарь отметил, что в Межпарламентской Ассамблее нацелены на расширение экспертного сопровождения законотворческой работы и развитие взаимодействия с вузами стран Содружества, в том числе в сфере науки и образования.

Дмитрий Кобицкий рассказал о ближайших мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в которых принимают участие вузы-партнеры Секретариата. Среди них — международная конференция, посвященная русскому языку как инструменту для диалога и интеграции на пространстве Содружества. Она состоится в штаб-квартире МПА СНГ 26-27 октября 2023 года. На конференции рассмотрят современное положение русского языка в СНГ, его потенциал для гуманитарного сотрудничества и параметры функционирования в образовательном пространстве Содружества. На встрече также обсуждались проекты, направленные на развитие студенческого диалога в нашем регионе.

Андрей Рудской рассказал об актуальных вопросах, рассматриваемых сегодня Экспертным советом по науке и образованию, и его роли в определении актуальных направлений законотворчества в профильной сфере, аналитическом сопровождении работы Ассамблеи, расширении взаимодействия ученых и экспертов на пространстве СНГ.

Во встрече принял участие директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы СПбПУ Дмитрий Мохоров.

По материалам iacis.ru

