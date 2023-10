В МГУ стартовал Фестиваль китайской культуры «Золотая осень»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ проводит Фестиваль китайской культуры «Золотая осень», посвящённый развитию культурных связей между Россией и Китайской Народной Республикой. Основные цели – содействовать гуманитарным связям и взаимному проникновению культур между нашими странами, способствовать взаимному обмену студентами и укреплению сотрудничества. Фестиваль продлится до конца 2023 года и будет включать ряд мероприятий: выставки, лекции, мастер-классы, кинопоказы с последующим обсуждением, конкурсы, экскурсии и т.д. Большое внимание уделено региональному аспекту: студенты из Китая подготовят обзоры провинций, городов, округов автономных районов, городов центрального подчинения и специальных административных районов.

17 октября на площадке тематической выставки состоялось торжественное открытие. Открывая Фестиваль, декан факультета Е.В. Халипова отметила, что российские студенты с уважением относятся к культуре Китая, а китайские студенты с большим энтузиазмом посещают российские музеи, театры, другие объекты культуры.

Научный руководитель факультета, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой подчеркнул, что символично открытие Фестиваля в дни, когда в Пекине проходит масштабный форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь», в работе которого принимают участие Президент России В.В. Путина и глава КНР Си Цзиньпин. Он также отметил, что китайские студенты открыты к знаниям и мотивированы на учебу.

Советник-посланник Посольства КНР в России, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао сообщил, что впервые посещает Московский университет, хотя Посольство находится рядом. Он также подчеркнул важность международного форума «Один пояс, один путь». Фэн Литао отметил, что «культуры Китая и России уникальны. Это объясняется менталитетом и духом двух наших стран. Российская культура пользуется популярностью – мы поём ваши песни, это вызывает большую симпатию у народа Китая. А в Москве проходят премьеры китайских фильмов, из которых можно узнать о настоящем Китая». Фэн Литао напомнил о визите в нашу страну Мао Цзэдуном, который посетил и МГУ в 1957 году. Тогда в актовом зале Главного здания собралось 3 тысячи китайских студентов российских вузов. Выступая с трибуны, председатель Мао сказал: «Вы молодежь, вы полны мудрости». И действительно – по возвращению в Китай студенты становились лидерами, государственными деятелями, занимали высокие посты. В завершение своего выступления Фэн Литао подчеркнул: «Сегодня мы вступаем в новую эпоху отношений».

Выставка проходит в библиотеке Шуваловского учебного корпуса МГУ. Экспозиция выставки знакомит студентов с национальными традициями и китайской культурой – от древнего Китая до современного китайского искусства. Посетители смогут проникнуться духом и атмосферой этой удивительной страны, расширить свое представление о всемирно признанном древнем философе и мыслителе Конфуции, узнают о традициях духовной культуры Китая. На выставке представлена мужская и женская национальная одежда, предметы обихода, украшения и игры, альбомы, книги и фотопейзажи. Выставку, которая открыта со 2 октября, посещают и школьники: ребята общаются с китайскими студентами, что помогает им в изучении языка наших восточных соседей и придает уверенность в его освоении.

В рамках проведения Фестиваля китайской культуры на факультете пройдут:

· лекции по культуре, искусству и традициям Китая;

· презентация китайской каллиграфии;

· традиционные китайские спортивные соревнования;

· мастер-класс по бисероплетению и окрашиванию тканей;

· мастер-класс по традиционной китайской кухне;

· вечер китайских народных песен;

· просмотр китайских фильмов с последующим обсуждением, лекции о кино.

Также на факультете начинает свою работу Китайский клуб – это возможность для российских студентов и школьников обсуждать интересующие темы по культуре и истории Китая, попрактироваться в китайском разговорном языке.

Фестиваль проводится при поддержке Китайского культурного центра в Москве.

