В личном первенстве НГУ по дартсу приняли участие 1,5 тысячи студентов

Соревнования по дартсу включены в программу комплексной Спартакиады «Наука и спорт — вместе мы сила!». Они проходили в течении трех дней среди студентов 1 и 2 курсов всех факультетов и институтов университета. Результаты определялись по максимальной сумме очков за 9 бросков дротиков.

Среди девушек лидировали студентки экономического факультета: Полина Бордунова (248 очков) и Елизавета Слободчикова (218 очков), на третьем месте — представительница Института медицины и психологии Вероника Лопаткина с результатом 196 очков.

Среди юношей лучший результат (275 очков) показал студент механико-математического факультета Оджиле Сильвестр Адойи, вторым стал первокурсник факультета информационных технологий Чжао Сунтао (225 очков), третье место с результатом 210 очков разделили Илья Володин также студент ФИТ и представитель факультета естественных наук Светозар Ежелев.

Поздравляем победителей и призеров соревнований, желаем успехов в науке и спорте!

Все результаты можно посмотреть: https://vk.com/sport_nsu

