IV международная олимпиада по биомедицинским наукам Prognosis Optima! собрала более 280 человек из 20 городов России

В понедельник завершилась IV международная комплексная олимпиада по биомедицинским наукам «Prognosis Optima!». Организатором проекта выступает Новосибирский государственный университет. В этом году Олимпиада проходила в четвертый раз, проект получил гранатовое финансирование от федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодежь». В этом сезоне в русскоязычной лиге поучаствовало более двухсот восьмидесяти человек из 20 городов России. К англоязычной лиге проекта активно присоединяются международные участники. Всего за все его четыре года в Олимпиаде приняли участие более 800 человек из 28 городов и 10 стран мира.

Родион Иващенко, глава организационного комитета и основатель научно-образовательного проекта Prognosis Optima!, рассказывает об особенностях проекта:

— Сейчас не так много проектов, которые проверяют уровень студентов комплексно. Идея Олимпиады как раз заключается в том, что у нас есть три разноформатных дня — это тестовый, турнирный и творческий (это «концепция трех Т»), каждый из которых вносит свой вклад, каждый день по-разному тестирует знания участников. Такой комплексный формат позволяет проверить знания и навыки ребят с разных сторон и выявить сильнейших, то есть определить команды, которые наиболее хорошо смогли показать себя во всех форматах. Победитель — это та команда, которая лучше остальных справилась со всеми испытаниями.

В этом году в Олимпиаде из НГУ участвовали две команды — Митохондриальные магнаты, заняли 5 место, и Лаборатория временного переливания по совместительству, заняли 6 место. Призовые места у команд из Томска, Саратова и Перми.

