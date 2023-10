27 октября День карьеры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

27 октября Центр карьеры МФТИ организует традиционное мероприятие в формате стендовой сессии, на котором физтехи смогут пообщаться с работодателями, узнать о вакансиях, стажировках, перспективах профессионального роста от ведущих наукоемких, инжиниринговых, ИТ- и консалтинговых компаний.

Также в Дне карьеры примут участие представители базовых кафедр и лабораторий, которые расскажут всем желающим о магистерских программах и возможностях совмещения работы по специальности с учебой в магистратуре и аспирантуре Физтеха.

Кроме этого, физтехи пройдут бесплатное профориентационное тестирование и получат консультации по построению карьеры.

Среди участников: «Авито», ГК «Росатом», Банк России, «Герофарм», VK, Банк «ВТБ», «Киберпротект» и другие компании.

Начало мероприятия в 11:30.

Подробности о мероприятии на сайте https://careerday-mipt.ru/day

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI