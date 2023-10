23 электробусных маршрута открыли в Москве с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2023-го в столице запустили 23 электробусных маршрута. По ним совершено почти 2,2 миллиона поездок. Самый популярный из них — Т74. В среднем в рабочий день по этому маршруту совершается более 8,7 тысячи поездок.

Москва развивает экологичный городской транспорт, заменяя автобусы на современные электробусы российского производства. В 2023–2024 годах «Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ» поставят в столицу 1,2 тысячи электробусов в рамках крупнейшей в Европе закупки этого инновационного транспорта. 200 из них уже вышли на маршруты столицы.

«В рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку электробусов мы запускаем современный транспорт в разных районах Москвы. Новые российские модели оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров и делают поездки еще комфортнее. Мы повышаем качество услуг и уменьшаем воздействие транспорта на окружающую среду, что соответствует задаче, которую поставил Сергей Собянин», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москва — лидер в Европе по числу электробусов, количество которых постоянно растет. Сейчас более 1250 экологичных машин обслуживает свыше 100 маршрутов. В городе также строят парки для электробусов и расширяют сеть зарядных станций.

